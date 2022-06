Toyota RAV4 pro drsňáky je konečně v Česku. Řádění v pískovně jí není cizí. A klidně s celou rodinou!

Toyota RAV4 tu a tam dorazí ve speciální edici nebo netradiční výbavě. Novinka s názvem Adventure už je konečně v Česku a dokazuje, že terén jí ani v nejmenším není cizí.

Toyota RAV4 možná nenabízí takové množství pohonných jednotek a verzí jako někteří konkurenti, že by to ale prodejnům zásadně vadilo, to se alespoň podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) říci nedá. V loňském roce u nás bylo zaregistrováno 1886 kusů „ravky“, což dle SDA stačilo na sedmé místo v segmentu SUV-C hned za Volkswagnem Tiguan. Jenže ve stejném segmentu na prvním místě figuruje Škoda Kamiq, která jakožto předokolka na „městské“ platformě spadá do segmentu SUV-B, stejně jako například Ford Puma či Hyundai Bayon.

Na rozdíl od některých konkurentů, u nichž jsou nabídky motorů a výbavy prakticky od začátku jasně definované, umí Toyota RAV4 překvapit zajímavými edicemi. Předloni jsme měli v testu černočernou Black Edition, která za slušné peníze nabídla opravdu hodně užitečné výbavy. Loni v září se zase automobilka vytasila s verzí Adventure, o níž česká Toyota říká, že jde o hybrid, který se může vydat kamkoliv. Sdělení mohou podpořit lokální fotografie a video, na nichž dobrodružná „ravka“ řádí v pískovně.

Toyota RAV4 Adventure se poprvé ukázala rovnou v modernizovaném provedení pro modelový rok 2022, což poznáte podle nových světlometů či předních LED mlhovek. Uvnitř pak najdete nové LED osvětlení, konektory USB-C, elektrické nastavení sedadla spolujezdce či podsvícené spínače ovládání oken. Samotná verze Adventure se uvnitř vyznačuje třeba speciálním čalouněním sedadel s umělou kůží a oranžovými švy.

Nejdrsnější ravku pohání hybridní čtyřválec 2.5 litru s kombinovaným výkonem 163 kW (222 koní). Primárně jsou hnaná přední kola, zadní pohání elektromotor a připojují se „po drátech“. Pohon AWD-i, který je u verze Adventure součástí standardní výbavy, umožňuje tahat brzděný přívěs o hmotnosti až 1650 kg – více zvládne pouze klasická benzinová verze se čtyřkolkou a manuální převodovkou.

Běžná ceníková cena vozu činí 1.194.900 Kč, což je suverénně nejvíce z celé nabídky, akční ceník však zahrnuje cenu o 20.000 Kč nižší. Za 1.209.900 Kč pak dostanete nejdrsnější „ravku“ i s paketem Skyview (otevíratelná panoramatická střecha), za který se jinak připlácí 35.000 Kč. Přiložené video a fotografie berte jako takovou ochutnávku před velkým testem, který nás čeká už tento týden.