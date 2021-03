Jízda je z hlediska hluku i vibrací velmi klidná, na palubě panuje téměř dokonalý klid a Toyota zůstává hezky tichá i na dálnici. Motor se podívá do vyšších otáček pouze při prudkém zrychlování a většinu času o něm vlastně nevíte. V brzdovém pedálu je na poměry hybridů slušný cit, při zpomalování si pak můžete řídit úroveň rekuperace pádly pod volantem. Primárně se RAV4 pohybuje na elektřinu, do hybridního se přepne až po vyčerpání kapacity baterie, nebo když je síla motoru zapotřebí. Na baterii můžete upalovat rychlostí až 135 km/h.

Kdepak, výkon elektromotorů zde slouží k tomu, aby bez přemáhání utáhly velké auto a jeho obsah v bezemisním provozu. Chlazená baterie je uložena v podlaze a její kapacita 18,1 kWh má v elektrickém režimu stačit až na 75 kilometrů jízdy dle metodiky WLTP. Dojezdu k sedmdesáti kilometrům můžete věřit i v případě, že se neomezujete z hlediska jízdního stylu a komfortních funkcí. RAV4 si nechá líbit i poněkud neurvalejší práci s plynem, aniž by povolala do akce spalovací motor. Ale nejlépe se cítí při plynulé jízdě, k níž si vás nenápadným způsobem vychová.

Rodinný drsňák

Drsňácký vnějšek odhodil oblé tvary minulé generace a nahradil je úhly a hranami, v přísném „kukuči“ na přídi lze nalézt inspiraci u Land Cruiseru. Nárůst rozměrů oproti starší verzi je ve všech ohledech nepatrný, přesto působí aktuální model mnohem impozantnějším dojmem.

Vnitřek v duchu japonské tradice řidiči nikterak nekomplikuje obsluhu. Když se usadíte v hezky širokém a dostatečně měkkém sedadle, vše důležité máte na dosah. Krátká páka voliče řazení působí výrazně lepším dojmem, než trčící tyč u minulé generace, ovládání klimatizace se přesunulo z horní části středového panelu do nižší úrovně. Zase a znovu chválíme otočné ovladače, jež lze obsluhovat po paměti bez nutnosti spouštět zrak z vozovky, tyto mají navíc příjemný pogumovaný povrch.

V klasickém formátu je i ovládání hlasitosti vedle 9“ obrazovky infozábavního systému Toyota Touch 2 v horní části palubní desky. Vedle displeje se nachází tlačítka pro vstup do jednotlivých sekcí, což je také lety prověřené a z hlediska přehlednosti ideální řešení.

Co ale ideální není a všimnete si toho hned: rozlišení obrazovky. Zatím co u Yarisu za necelých 400 tisíc nad tím mávnete rukou, v Camry za milion si už říkáte, že konkurence to umí lépe. A v plug-in hybridní RAV4 se základní cenou 1,4 milionu už obrazovka působí poněkud nepatřičně. Ano, snadno se obsluhuje, ale výrazně hezčí systémy umí mít auta za zlomek ceny. S nízkým rozlišením souvisí i méně kvalitní obraz parkovacích kamer, který by se obzvlášť hodil vzhledem k faktu, že RAV4 s 19“ koly má obrysový průměr otáčení 12,2 metru.

Zadní sedadla poskytnou spoustu místa pro nohy, i když sedáky jsou pro dospělého pasažéra poněkud nízko nad podlahou. Štědré množství prostoru najdete i pro svá ramena a nad hlavou. Zadní opěradla jsou dělená v poměru 40:60 a lze je sklopit téměř do roviny s podlahou kufru. Jeho základní objem 520 litrů lze velmi dobře využít díky podběhům, které do prostoru zasahují jen minimálně, maximální přepravní kapacita při vyskládání nákladu až ke stropu je také působivá. Pro zajímavost, podlaha kufru je oproti RAV4 Hybrid výše o 35 milimetrů.