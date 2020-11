Radosti Výborná dynamika Slušná spotřeba Bytelný a prostorný interiér Bohatá výbava Starosti Elektronické vnitřní zpětné zrcátko při jízdě v noci Průměrný výkon světlometů Vysoká cena za dojezdovou rezervu 9 /10

Zanedlouho to budou dva roky, co pátá generace Toyoty RAV4 dorazila na český trh. Od té doby nás o svých vlastnostech přesvědčila hned dvakrát: nejdříve coby čtyřkolka s benzinovým motorem kombinovaným s převodovkou CVT, a poté jako nadupaný hybrid s předním pohonem a snad veškerou myslitelnou výbavou.

Každá z dříve testovaných verzí měla něco do sebe a zákazníci to dobře vědí. Však si také Toyota RAV4 v přesyceném segmentu středních SUV za prvních 10 měsíců letošního roku připsala 1225 registrací (data SDA), což je výsledek, o kterém si třeba Peugeoty 3008 a 5008, Ford Kuga či Nissany Qashqai a X-Trail mohou nechat zdát. Že nemá v RAV4 v nabídce naftový motor, není překážkou. Stačí se znova podívat do statistik SDA, abychom zjistili, že třeba u Hyundaie Tucson, Kie Sportage, Seatu Ateca či Volkswagenu Tiguan v registracích vedou benzinové verze.

Akční ravka budí dojem

Důvody, pro které máme ravku znova v testu, jsou dva: jednak jsme nevyzkoušeli hybridní čtyřkolku, která má hned tři motory, ale hlavně nedávno dorazila na český trh v akční verzi Black Edition, kterou jsem si v jednom z dřívějších článků dovolil nazvat nejčernější ravkou. Má černý lak karoserie, černá litá 19palcová kola, černou mřížku chladiče, dokonce i celočerný interiér. Kouknete-li se do katalogu Toyoty RAV4, nebyl by problém si velmi podobnou konfiguraci sestavit samostatně, k naprosto stejnému výsledku byste se ale bez přelakování kol načerno (stejný design má i vrcholná linie Executive, barva je však stříbrná) nedostali.

Toyota RAV4 Black Edition vychází z linie Selection, která dosud platila za druhou nejvybavenější verzi nabídky. Nad rámec už tak bohaté výbavy (litá 18palcová kola, polokožené čalounění, vyhřívaná sedadla, projektorové Bi-LED světlomety, bezklíčové odemykání a startování…) navrch přidává o palec větší kola, digitální vnitřní zpětné zrcátko, audio JBL s devíti reproduktory, zesilovačem a subwooferem a samozřejmě kompletně černé zbarvení.

Oproti linii Selection si připlatíte 50.000 Kč a stejně jako ona je i Black Edition dostupná jen s hybridním pohonem. Na kolik pak tedy zkoušená nejčernější ravka s hybridem a pohonem všech kol vyjde? Na to jsou vlastně dvě odpovědi. Podle běžného ceníku na 1.154.900 Kč, předokolka je o 50.000 Kč levnější. Existuje však ještě akční ceník, v němž najdete hybridní čtyřkolku Black Edition za 1.069.900 Kč, tedy se zvýhodněním 85.000 Kč v porovnání s běžným ceníkem. Kdo by chtěl nejčernější ravku pouze s předním pohonem, nechť se řídí běžným ceníkem, v němž najde částku 1.104.900 Kč.

Nepředpokládám, že by teď někdo naběhnul do autosalonu Toyota a řekl „dejte mi tohle auto za tu vyšší cenu,“ proto se i v cenovém přehledu na konci článku řídím akční nabídkou platnou od 1. září do odvolání. Importér k bohaté základní výbavě přihodil dojezdové rezervní kolo za nekřesťanských 13.000 Kč a měl hotovo. Když pominu prvky, jako jsou prahové lišty, boční nášlapy si střešní příčníky, Black Edition už není čím dalším vybavit. Střešní okno, které je dostupné pro linie Selection a Executive, totiž akční verze nenabízí. Celkem jsme v tom tedy za 1.082.900 Kč, což není špatné, vezmeme-li v potaz, že se bavíme o středně velkém SUV s téměř maximální výbavou, pohonem všech kol, výkonem přes 220 koní, a navíc ve speciální edici.

Díky za ty dary!

Toyota RAV4 se v průběhu svého života přizpůsobovala trhu. Vyráběla se i s třídveřovou karoserií, měla féšáckou rezervu na víku kufru, v letech 1997 až 2003 a 2012 až 2014 se dokonce dělala v elektrické verzi, čímž brutálně předběhla svou dobu. Nakonec se vyvinula v běžné SUV, jak jej známe dnes. Vznikla v době, kdy už evropské automobilky ubíraly klasická tlačítka ve prospěch dotykových displejů a vyznavačům klasiky „vyrobily“ pár vrásek a čele. RAV4 se ale drží starých zvyků, a to je jenom dobře!

Co tím mám na mysli? Stačí se podívat na nízký panel klimatizace s velkými koly pro nastavení teploty. Navíc s gumovou povrchovou úpravou, která je příjemná na dotek a funguje, i když máte mastné prsty. Tlačítka okolo dotykového displeje jsou sice mrňavá, ale aspoň nějaká, a přestože digitální prostředí nevypadá úplně moderně, rychle si práci s ním osvojíte.

Stejné je to i s digitálním přístrojovým štítem, jehož zobrazení lze nastavit, pokud se vůz nehýbe. Potřebujete k tomu jen tlačítka v kruhovém seskupení na levém rameni volantu. Chcete-li vyhřívat volant a čelní sklo nebo zapnout automatické přepínání dálkových světel, nahmatejte tlačítka před levým kolenem řidiče. Zpoza volantu moc vidět nejsou, jakmile si ale zvyknete na to, kde jsou, nemusíte ani na vteřinu odklonit zrak od silnice. Uznávám, že některé prvky vypadají trochu zastarale (třeba tlačítka pro zapnutí a vypnutí vyhřívání sedadel), to je ale japonský styl a přijde mi pořád lepší než lovit něco v infotainmentu nebo poklepávat na dotykové lišty jako u některých Němců.

Že je interiér ravky prostorný, bytelný a kvalitně vyrobený, jistě řešily už spousty kolegů přede mnou, naše zadky se ale liší kus od kusu. Jako člověk, který mívá problémy s ploténkami a je extrémně háklivý na rozměry a tuhost výplní sedadel, ravku oceňuji, protože ani po čtyřech hodinách jízdy v jednom kuse jsem neměl potřebu se protahovat. Přední sedadla jsou navíc velmi hezká na pohled a fakt, že nemají prodlužovatelné sedáky, mi v praxi vlastně nevadil. Standardní délka je pro 190 cm vysokého řidiče ve vztahu k podepření stehen tak akorát.

Dost místa je i vzadu, oceňují velký nástupní prostor a úhel otevírání dveří. Nakonec úplně stačí i kufr o objemu 580 litrů. Jasně, na Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan či Škodu Kodiaq to nestačí, v praxi si ale není na co stěžovat, navíc mezigeneračně registrujeme zvětšení objemu o 79 litrů. Podlážka je bytelná a oboustranná, jen ta omyvatelná část klouže jako led. Pod ní se pohodlně vejde rezerva, povinná výbava i hever, subwoofer audiosystému JBL našel místo na levé straně kufru. Když to shrnu, bavíme se o prostorném SUV se skvělou výbavou, dostatečně velkým kufrem a za férovou cenu. Ale co ten hybridní pohon?