Toyota přiveze na autoshow do Tokia RAV4 pro Darth Vadera. Temnou stranu má i ve svém názvu

Jde o koncept, ale za sériovou verzi s futuristickými úpravami bychom se nezlobili. Značka představí i drsňáckou verzi do terénu.

Další automobilkou, která láká na svůj stánek na tokijském autosalonu v předstihu, je Toyota. Ta se pochlubí značně upravenou verzí svého SUV RAV4 s názvem Dark Side. Vůz v této podobě odhazuje svou rodinnou nekonfliktní tvář a nasazuje futuristický styl – tak trošku kombinuje Hvězdné války s počítačovou hrou Cyberpunk 2077 a přihazuje i špetku inspirace extrémními úpravci Liberty Walk.

Koncept se vyznačuje skutečně odvážným bodykitem s ostře řezaným čelním nárazníkem, pod nímž se nachází zajímavě tvarované lízátko, rozšířenými blatníky i prahy, a zajímavým vnějším tyrkysovým osvětlením. Všimněte si přední mřížky s výplní, což může naznačovat absenci potřeby chlazení motoru a tedy potenciální elektrický pohon. Značka nabídla i pohled do kabiny, kde opět vidíme namodralé podsvícení, dále sci-fi grafiku přístrojového štítu i infotainmentu a také volant se segmenty z kovaného karbonu.

Z jiného těsta je druhý koncept, určený pro autosalon v Tokiu. Opět jde o RAV4, ale tentokrát v rodinně cestovatelském stylu. Od značky dostala velký nápis v odolně se tvářící čelní masce á la Land Cruiser, stříbřité vložky okolo mlhovek a náznak ochranného plechu, rozšířené blatníky s štouby, terénní pneumatiky i zástěrky a také střešní nosič.

Zatím není jasné, zda se tato vyšperkovaná SUV nějakým způsobem promítnou i do sériové výroby nebo v rámci továrního příslušenství, ale oba koncepty mají šmrnc a na silnici či v terénu by jim to jistě slušelo.