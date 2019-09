Toyota Prius už umí jezdit jen na energii ze slunce. Stačí dodržet dvě pravidla

Automobilový gigant Toyota se spojil se společností Sharp a japonskou New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), aby vyrobil a otestoval hybridní Prius, jehož karosérie je téměř úplně pokrytá solárními panely. Informoval o tom Bloomberg.

Cílem je snížit závislost dotyčného vozu na dobíjecích stanicích. Toyota a Hyundai již dříve představily modely se solárními panely na střechách – ale možnosti jejich využití jsou extrémně omezené, protože baterie se nabíjejí pouze tehdy, když je auto zaparkované.

A právě to se Toyota rozhodla změnit. Od července proto pracuje na zcela novém designu: speciální, mnohem účinnější solární panely už se nacházejí i jinde než jen na výše zmíněné střeše a nabíjejí baterie i během pohybu.

Pokud bude vylepšený Prius jezdit 4 dny v týdnu a současně neurazí více než 50 kilometrů denně, měl by si podle Bloombergu vystačit pouze se sluneční energií. Pro úplnost dodejme, že podobný „solární vůz“ nedávno představil i nizozemský startup Lightyear. Lightyear One by se měl začít prodávat počátkem příštího roku.

Autor: Vojtěch Malý