Toyota představuje svou největší evropskou dodávku. Proace Max jezdí i na elektřinu a ujede 420 km

Toyota má další dodávku, tentokrát je to skutečný obr, který můžete mít i jako třístranný sklápěč.

Rodina užitkových vozů Toyota Proace se rozšířila o dalšího člena, který je Proace Max, doposud největší dodávka z této produktové řady Professional. Už na první pohled poznáte, že základem vozu je Fiat Ducato, což se Toyota ani nesnažila extra schovávat. Navíc je to většinou Toyota, kdo je lídrem ve vývoji a sdílí komponenty s dalšími značkami, takže jí tento deal a tím pádem šetření nákladů na vývoj velké dodávky můžeme jen těžko zazlívat.

Proace Max je dostupný v šesti konfiguracích včetně dvou variant rozvorů, tří různých délek a tří výšek karoserie. V největším nabízeném provedení má až 17 m3 nákladového prostoru. Dveře vzadu se otevírají až do úhlu 270 stupňů pro co nejsnažší přístup při nakládání a vykládání. Dle tiskové zprávy pak bude Proace Max dostupný také jako elektromobil, což by naznačovalo techniku modelu Fiat e-Ducato.

Toyota slibuje dojezd až 420 kilometrů v cyklu WLTP. Na stránkách fiatu vidíme možnost nabíjet výkonem až 50 kW či 22 kW z wallboxu. Užitečná hmotnost elektrického ducata se pohybuje vždy okolo jedné tuny. Na technické údaje od Toyoty a další informace ohledně modelu si ale ještě počkáme. Vůz bude k dispozici také jako jednostranný nebo třístranný sklápěč se sklopnými bočnicemi nebo jako klasické šasi s kabinou.