Toyota odhaluje další elektromobil. bZ3 ujede na nabití až 600 kilometrů. Začne v Číně, ale dorazí i do Evropy

Toyota píše dějiny nové elektrické rodiny bZ. Postupně se dočkáme šesti modelů. Prvním bude sedan, který dorazí již brzy.

Nedávno představená Toyota bZ4X byla jen malou ochutnávkou toho, co automobilka plánuje. bZ je totiž označení nové rodiny bezemisních vozů, která se bude postupně rozrůstat. Na platformě e-TNGA postupně vznikne dalších šest modelů. Po již známém crossoveru přijde střední sedan, minivan a nakonec dvě různě velká SUV.

Nejblíže je nám tedy čtyřdveřový sedan nesoucí označení bZ3. Z počátku bude k dispozici pouze v Číně, kde ho bude vyrábět FAW Toyota ve spolupráci s automobilkou BYD, které dodá bateriové systémy. Vybraný lithium-železo fosfátový akumulátor umožní novince ujet na jedno nabití 600 kilometrů a 90% kapacitu by si měl udržet po dobu deseti let. Díky částečným únikům informací víme, že elektrický pohon by měl být dostupný ve výkonech 133 a 178 kW s omezovačem rychlosti na 160 km/h. Hodnoty ale nejsou oficiální.

Designově je sedan uhlazenější a také příď působí méně divoce. Přesto nezapře inspiraci žralokem kladivounem, která bude charakteristická pro celou rodinu bZ. Společným prvkem se rovněž stane nepřerušený pás LED osvětlení zvedající se na krajích. Díky uhlazeným liniím a splývavé střeše končící až za zadními koly dosáhli inženýři aerodynamického koeficientu 0,218.

Minimalistickému interiéru dominuje „digitální ostrov“, což je marketingový výraz pro vertikálně umístěnou obrazovku infotainmentu. Pod dotykovým panelem se nachází tlačítka ovládání klimatizace, audia a ovládání víka kufru. Nejdůležitější jízdní data se zobrazují na úzkém panelu před řidičem. Toyota bZ3 bude mít vzhledem k místu výroby premiéru nejprve na čínském trhu a začátkem roku 2024 by se měla dostat i do Evropy.