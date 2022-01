Toyota odhalila ostrý koncept GR GT3. Vydá se na závodní trať, nebo dokonce i na silnice?

Bude japonská automobilka se svou vizí závoďáku postupovat podobně jako u famózního GR Yarisu? Doufejme, zájem by určitě byl...

Na autosalonu v Tokiu konečně padla opona před tajemným konceptem GR GT3. Již z obrázků, kterými nás Toyota lákala na premiéru, bylo jasné, že půjde o cosi závodního a dle názvu také vytrvalostního. A také že ano. Koncept nepřipomíná žádné existující auto značky, je tedy evidentně zcela novou stavbou, která má otestovat zájem zákazníků.

GR GT3 připravila sportovní a závodní divize Gazoo Racing, která chce skrze nový vývoj nalákat zájemce do kategorie GT3. Zajímavé je vyjádření ohledně podobnosti s přístupem k famóznímu GR Yarisu. Gazoo Racing prý hodlá komercializovat závodní auta, místo aby upravovala silniční vozy pro motorsport. Záměrem je využít zpětnou vazbu a technologie, které budou zdokonalovány díky účasti v různých motoristických disciplínách, k vývoji vozů kategorie GT3 i masově produkovaných aut. To má vést k propagaci vozů, které se zrodily z motorsportu.

Znamenalo by to tedy silniční vozy na bázi skutečného závodního stroje kategorie GT3? Ve výrocích automobilky je těžké se ztratit, u Japonců se velmi často stává, že se původní vyjádření, vzniknuvší v zemi vycházejícího slunce, zamotá tak, že přestane být srozumitelným. Nicméně právě zmínka o GR Yarisu dává naději, že bychom se mohli dočkat něčeho zábavného a zajímavého. Zvlášť proto, že si Toyota jako jedna z mála „lidových“ značek může dovolit stavět vícero strojů, které potěší skutečného fandu do aut.