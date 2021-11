Toyota nepřímo potvrdila ostrou GR Corollu. Na hot-hatch láká v náznacích

Nejprve to byly spekulace, poté údajné oficiální fotky v japonském časopisu a nyní vhazuje pár indicií do potencionálního uvedení ostré GR Corolly i samotná Toyota. Přesněji tedy už čtyři týdny nazpět, kdy americké zastoupení značky zveřejnilo na svém Instagramu upravenou fotku interiéru standardní Corolly.

Na první pohled klasická propagační fotka kabiny Corolly totiž skrývá řadu náznaků, že plnohodnotně ostrý hatchback po vzoru menšího GR Yarisu opravdu přijede. Detaily z fotky rozebrali fanoušci z diskuzního fóra Toyoty a vlastně už není pochyb, že by ostrou Corollu značka nechystala.

Zaprvé, na přístrojové desce Corolly se objevuje namísto času označení G:16, pravděpodobně odkazující na motor G16E-GTS, tedy přeplňovanou tříválcovou jednotku o objemu 1,6 litru používanou také v GR Yarisu. Zadruhé, na displeji infotainmentu je zobrazena mapa navigace se silnicí označenou jako GR Four, poukazující na systém pohonu všech kol, rovněž z GR Yarisu.

Nakonec, a to bude asi největším odhalením, při výhledu z okna napravo zahlédnete venku v dáli „tajemný“ maskovaný prototyp. Poznatky uživatelů fóra potvrzují, že Toyota opravdu vychází z již existující fotky interiéru standardní Corolly, do které posléze zasadila výše zmíněné indicie – k prohlédnutí jsou v galerii.

Příchod GR Corolly na domácí japonský trh je samozřejmý, do USA by tedy měla dorazit také (zde mimochodem není dostupný GR Yaris), teď už zbývá jen potvrdit uvedení dalšího hot hatche do nabídky v Evropě. Co se týče výkonu novinky, dřívější japonské zdroje uváděly hodnotu 300 koní (221 kW), nic však zatím není oficiálně potvrzeno.