Toyota nás láká na nový Prius. Možná dostane inovativní baterie, později může jezdit i na vodík

Pátá generace průkopníka mezi hybridy se představí už za pár dnů. Slibuje ještě úspornější provoz i parádní design.

Hybridní Toyota je na trhu už celých pětadvacet let. Původně šlo o sedan určený pouze pro japonský trh, světovou proslulost Prius získal až v generaci druhé ve formě liftbacku s useknutou zádí. Nyní se automobilka chystá na příchod páté generace – pro zajímavost, její zatím stále aktuální předchůdce je na trhu již sedm let. Podle prvních skic se můžeme těšit na aerodynamické tvary, díky nimž nebude mít pohon s autem tolik práce. Příď dostane zajímavý „kšilt“ na přední hraně kapoty, světlomety budou mít motiv písmene C.

Z hlediska techniky se dá čekat nasazení optimalizované benzinové osmnáctistovky v kombinaci s elektromotorem. Šíří se však zvěsti, že by nový Prius mohl dostat baterie s pevným elektrolytem. Jejich výhodou je vyšší energetická hustota a rychlejší nabíjení, v současné době však nejsou masově vyráběny kvůli zatím vysoké ceně a složité produkci. Toyota již dříve ohlásila, že je ve svých vozech nasadí od roku 2025. Podle magazínu Best Car by také plug-in hybridní verze Priusu mohla dostat vodíkový pohon, jehož příchod odhaduje rovněž na rok 2025.