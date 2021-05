Toyota Mirai je konečně krásná! Prohlédli jsme si ji naživo, její čas snad brzo přijde

Vodíkový pohon v osobních autech zatím nedává moc velký smysl. Vodík u nás není kde tankovat, a i kdyby se vám podařilo dostat na neveřejnou stanici v Neratovicích, nenaberete maximální množství, protože tamní systém určený doplňování vodíkového autobusu není schopen vyvinout potřebný tlak. Vyzkoušeli jsme si to v testu Hyundaie Nexo, který byl až donedávna jediným osobním autem s palivovými články na českých silnicích. Teď se k němu přidává i nová Toyota Mirai, která už dokonce má i české ceny.

Nechci nikomu nutit můj názor, ale vodíku věřím. Líbí se mi elektrický pohon i představa, že bych za pár let mohl jezdit autem s nulovými lokálními emisemi, aniž bych musel postávat u nabíječky. Příchod druhé generace modelu Mirai ale pro Toyotu neznamená, že by se hned zbláznila do vodíku a věnovala mu veškerou pozornost. Jádrem nabídky budou i nadále hybridy, které má Toyota dle mého názoru vyladěné snad nejlépe ze všech automobilek na trhu. Vodíku je ale nutné věnovat pozornost – i proto jsem si byl dnes mirai prohlédnout naživo a musím uznat, že má rozhodně co nabídnout.

Nejluxusnější Toyota současnosti

Během prezentace Toyoty Mirai byla často zmiňována značka Lexus. Jednak s ohledem na technologie, materiály a zpracování, ale hlavně z hlediska techniky. Mirai stojí na platformě TNGA-L, tedy na tomtéž základu, jaký mají i Lexusy LS a LC, elektromotor s výkonem 134 kW a točivým momentem 300 N.m pochází z crossoveru UX 300e a lithium-iontová baterie je z Lexusu LS 500h.

Toyota zkrátka vybrala firemní regály a postavila pětimetrový luxusní sedan se zadním pohonem, který nemá a ještě dlouho nebude mít přímou konkurenci. A musím říct, že se jí to fakt povedlo. Na rozdíl od minulé generace miraie, která z mého pohledu moc krásy nepobrala, je novinka s dlouhou kapotou, velkými koly a krátkým zadním převisem fakt krásná, masivní a na poměry současného designu Toyoty hodně neobvyklá. Dnešní řečí by se snad dalo mluvit jako o čtyřdveřovém kupé, nehrají ale běžná rámová okna dveří, a mám-li mluvit sám za sebe, označení čtyřdveřové kupé není úplně OK. Stejně jako SUV-kupé…

Mirai má druhou generaci zásobníků na vodík, které zároveň patří k nejdražším částem vozu. Stojí asi půl milionu korun! Oproti minulé generaci má novinka jednu lahev navíc (celkem pojme 5,6 kg vodíku), čímž se samozřejmě zvýšil dojezd na jedno natankování (až 650 km), a navíc jsou lahve v podlaze lépe rozmístěné. Jedna je v úrovni chodidel řidiče a spolujezdce, druhá pod zadním sedákem a třetí pod podlahou kufru. I kvůli tomu má nový mirai malinký zavazadelník (272 litrů je na pětimetrové auto fakt málo), jeho tvar je však praktický a reálně se do něj vejde více, než se zdá na papíře.

Za volantem není poznat, že sedíte ve specifickém autě. Nejste nízko, ale zároveň ani ne tak vysoko, abyste si museli připadat jako v crossoveru. Luxusní přístrojovka řidiče krásně objímá, široký středový tunel nepřekáží a v loktech je místa jako v běžném autě střední třídy. Digitální přístrojový štít má hezkou grafiku, infotainment s 12,3palcovou obrazovkou a navigací (standard) známe už z highlanderu a všechny ovladače jsou po ruce. Je to moderní interiér s příjemně staromilským nádechem. A to se mi líbí!

Ani vzadu to není špatné. Za sebe se posadím s dostatečnou rezervou před koleny (měřím 190 cm) a na rozdíl od minulé generace vozu mám dost místa pro chodidla. Jen ta prosklená střecha, kterou byl vybaven vůz na fotkách, ubírá místo pro hlavou. Nezasahuje až za hlavy zadních cestujících a ti tak mají přímo v úrovni čela fakt velký hrb. Panorama je ale součástí paketu VIP za 200.000 Kč, který zahrnuje drtivou většinu luxusních funkcí miraie, včetně třízónové klimatizace, head-up displeje, kožených ventilovaných sedadel vpředu i vzadu či zadní loketní opěrky se zabudovaným ovládáním rádia a regulací teploty.

1,7 milionu Kč za techniku, zbytek zdarma

Ceník nové Toyoty Mirai vydalo české zastoupení japonské značky už v druhé polovině dubna a nedivil bych se, kdyby se některým čtenářům protočily panenky. Základní cena 1,7 milionu Kč, vyšší výbava za 1,8 milionu, k tomu paket VIP a máte auto za dva miliony, které není kde tankovat. Ano, vodíková auta jsou drahá a ještě dlouho budou, je to ale dáno hlavně cenou pohonné techniky. S trochou nadsázky lze říci, že si za 1,7 milionu korun kupujete pohon s palivovými články a zbytek auta máte gratis. To asi nikoho moc neobměkčí, ale taková je realita.

Nelze však říci, že by mirai nikoho nezaujal. Pro český trh je aktuálně vyhrazeno 25 vozů a přibližně třetina z nich už je rezervovaná. Koupí navíc vyšší náklady v podstatě končí. Záruka na vodíkový pohon je pět let a ceny za běžný servis se nemají lišit od srovnatelně velkých vozů se spalovacími motory. Životnost tlakových lahví je 15 let a podle informací z dnešní tiskovky s nimi u první generace Toyoty Mirai, která se prodává od roku 2015, zatím nebyl problém. Kolik ale bude stát případná výměna, nikdo přesně neví.

Za 1,7 milionu korun dostanete auto s hodně zajímavou technikou a bohatou výbavou, jehož jedinou přímou odpadní látkou (pomineme-li částice z brzd a pneumatik) je zhruba litr čisté vozy na 1000 ujetých kilometrů. Kdo si však myslí, že jeho koupí v porovnání s běžnými spalovacími vozy při jízdě ušetří, ten je na omylu. Kilo vodíku stojí na neveřejné čerpací stanici v Neratovicích 120 Kč, běžně se však ceny pohybují okolo 250 Kč/kg. Natankovat mirai doplna tak vyjde asi na 1400 Kč, za které si dnes koupíte zhruba 43 litrů benzinu.

Mirai je alternativou auta se spalovacím motorem, nikoliv elektromobilu, přestože jej pohání elektromotor. Jakmile bude vodík běžně dostupný (úplně nejlépe ten ekologicky vyrobený), začne mirai dávat smysl. Líbí se mi, fandím mu a doufám, že jej budeme na silnicích potkávat častěji.