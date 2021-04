O příchodu vodíkových aut na český trh se hovoří už dlouho. Kupříkladu Hyundai představil model Nexo už před více než třemi lety a první reálnou zkušenost s českých silnic jsme získali až v letošním roce. Za sebe musím říci, že to byla zkušenost velmi zajímavá, jen bychom potřebovali více stanic pro doplnění vodíku – poblíž Prahy je jediná, není veřejně přístupná, a navíc nedokáže vyvinout potřebný tlak k tomu, aby nádrž nexa naplnila do maxima.

Nikdo dneska nedokáže přesně říct, kdy a zda vůbec u nás bude vodík dostupný tak snadno jako konvenční paliva. Možná i proto Hyundai vyčkává. Nexo už v Česku reálně provozuje, ale českou cenu můžeme zatím pouze odhadovat. Měla by se pohybovat okolo 1,8 milionu korun, to je ale informace stará přes dva roky a kdo ví, jak to bude ve skutečnosti.

Zatímco Hyundai stále čeká na správnou chvíli a sesterská Kia svůj vodíkový automobil ještě vyvíjí, české zastoupení Toyoty prochází středem a vypouští do světa české ceny druhé generace vodíkového modelu Mirai. Ta první se u nás neprodávala, vyšlapala však cestičku nástupci a ten se snad brzy stane běžnou alternativou k hybridním modelům. V Česku už je dokonce i jeden kousek takříkajíc „na značkách“, zatím jsme ale neměli tu čest. Tak snad brzy.

Nejlevnější Toyota Mirai v Česku stojí 1.700.000 Kč (linie Comfort). Za tuto cenu dostanete necelých 5 metrů dlouhý a 1,9 tuny vážící sedan se zadním pohonem, výkonem 134 kW (182 koní), točivým momentem 300 N.m, maximální rychlostí 175 km/h a schopností zrychlit z nuly na stovku za 9 sekund. Spotřeba činí 0,79 - 0,89 kg vodíku na 100 kilometrů, takže při ceně 120 Kč za kilo vodíku se pohybujeme okolo koruny na ujetý kilometr. Tedy za předpokladu, že bude kde natankovat.

Výbava verze Comfort je na úrovni. Zahrnuje sedm airbagů, adaptivní tempomat, dvouzónovou automatickou klimatizaci, zadní parkovací kameru, elektricky ovládané víko kufru, bezklíčové odemykání, bi-LED světlomety, 19″ litá kola, obležení interiéru imitující kůži, vyhřívaná přední sedadla, audio JBL se 14 reproduktory nebo navigaci s 12,3″ dotykovým displejem.

Linie Executive vychází o 100.000 Kč dráž. Oproti výbavě Comfort dostanete například elektricky nastavitelný volant, zatmavená zadní okna, bi-LED světlomety s funkcí adaptivních dálkových světel, sedadla čalouněná syntetickou kůží či systém monitorování slepého úhlu. Kola jsou stále 19palcová, jen v jiném odstínu.

Výbavu můžete dále rozšířit o paket VIP za 200.000 Kč. Zahrnuje třízónovou klimatizaci, head-up displej, litá 20“ kola, čalounění perforovanou kůží, vyhřívaná zadní a ventilovaná přední i zadní sedadla, zadní loketní opěrku s displejem pro ovládání rádia a klimatizace či digitální vnitřní zpětné zrcátko.

Na výběr je ze sedmi laků karoserie, z nichž každý vychází na 22.500 Kč. Když to všechno sečteme, nejdražší Toyota Mirai druhé generace na českém trhu (Executive VUP) vychází na 2.022.500 Kč. Záruka činí 3 roky/100.000 ujetých kilometrů, za 33.900 Kč vám ji však Toyota prodlouží o 2 roky či 60.000 ujetých kilometrů, a to ve lhůtě až 6 měsíců od převzetí vozu.