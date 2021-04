Radosti Obrovský interiér Snadné ovládání základních funkcí Pohodlí i na hodně dlouhých cestách Skvělá spotřeba paliva Starosti Pouze sedmimístná verze Odskakování zadních kol na nerovnostech v zatáčkách Obtížnější manipulace s roletou v zavazadelníku 8 /10

Toyota mě v posledních letech dost překvapuje. Značka, kterou jsem až do příchodu současné generace corolly vnímal hlavně jako takovou jistotu v oblasti spolehlivosti, se neuvěřitelně vyšvihla nejenom v oblasti designu, ale hlavně v nabídce modelů. Zatímco ještě relativně nedávno „jela“ Toyota sportovní vozy jenom okrajově, dnes má dvě verze kupé Supra, skvělý GR Yaris a na cestě je i nová generace „analogového“ GT86 (GR 86).

Tohle všechno by z hlediska emisních limitů nešlo bez hybridních pohonů ve stěžejních modelech, navíc díky nim si k nám Toyota může dovolit dovážet i něco tak okázalého, jako pět metrů dlouhé SUV se sedmi místy, automatickou převodovkou a pohonem všech kol. Jasně, dlouhé roky je tady i Land Cruiser, jenže to je ryzí off-road se vším, co k tomu patří.

Odpověď Toyoty na zavedenou evropskou či asijskou konkurenci nese jméno Highlander. Čtvrtá generace „déčkového“ SUV vzniká v americké Indianě a v Česku se poprvé oficiálně ukázala už loni na podzim. A musím říct, že první kontakt ve mně zanechal hodně pozitivní dojmy. Zůstaly takové i po více než tisícovce kilometrů na českých dálnicích, okreskách a ve městech?

Je to fakt obr!

Toyota Highlander patří mezi největší SUV na trhu. Vedle zmíněných Korejců (Kia Sorento, Hyundai Santa Fe) může konkurovat třeba i Volkswagenu Touareg nebo Volvu XC90, to jsou ale všechno modely, u jejichž konfigurace můžete strávit dny i noci. U highlanderu nemáte možnost výběru motoru, jednotlivé výbavy jsou jasně dané a individualizace je v podstatě nulová. V českých podmínkách to ale rozhodně nebude masovka a šance, že na silnici potkáte naprosto totožné auto, není velká.

Mně osobně snazší konfigurace vyhovuje, nabízí-li výbava vše potřebné. To je v případě zkoušené linie Executive splněno, takže stačilo vybrat barvu (hnědá kaštanová je bez příplatku, modrošedá, rubínová a bílá perleťová jsou za 22.500 Kč) a nakonec se hodily i boční nášlapy z katalogu příslušenství, které včetně montáže vyšly na 24.554 Kč. Dohromady tedy plně vybavený zkoušený vůz stojí 1.824.554 Kč.

Na Toyotu je to hodně. Až do začátku tohoto týdne, kdy české zastoupení značky uvedlo na trh vodíkový sedan Mirai, to byla téměř nejdražší Toyota u nás (Land Cruiser umí stát ještě o pár tisíc více). Jenže vy taky za své peníze dostanete pořádný kus auta. Highlander na délku měří 4966 mm, je 1930 mm široký, 1755 mm vysoký a má rozvor náprav 2850 mm, takže ve všech směrech přerůstá sorento i santa fe, a když pomineme výšku, tak i lanďáka. Kamkoliv jsem s ním přijel, tam budil dojem a vyvolával otázky ve stylu „a to je jako co?“. Přitom se pořád bavíme o autě na podvozku modelů RAV4 či Camry (TNGA-K).

Toyota Highlander: Srovnání rozměrů s vybranými konkurenty Model Toyota Highlander Hyundai Santa Fe Kia Sorento VW Touareg Délka [mm] 4966 4 785 4810 4878 Šířka [mm] 1930 1 900 1900 1984 Výška [mm] 1755 1 685 1700 1702 Rozvor [mm] 2850 2 765 2815 2894 Objem kufru* [l] 241/658/1909 130/571-782/1649 697/2085 -/810/1800 *7 míst/5 míst/maximální

Pořád spíše klasika

Byly chvíle, kdy jsem boční nášlapy fakt ocenil. Třeba když sousedé nechali před domem málo prostoru k zaparkování a dlouhé přední dveře bylo možné otevřít nanejvýš na jeden „zoubek“. Takže hezky obě paty na nášlap, otočit se vestoje na špičky a přidržovat se přitom za podélnou střešní lištu. Musím ale uznat, že se mi ven obvykle moc nechtělo. Mám rád bytelná auta s prostornými a vzdušnými interiéry, navíc highlander je v době rozsáhlé digitalizace pořád tak trochu stará škola. A to mi vyhovuje.

Před řidičem nenajdete širokoúhlý digitální štít, ale přehlednou kapličku s rychloměrem, ekonoměrem a velkým displejem palubního počítače, v níž se rychle zorientujete. Pokud už máte zkušenosti například s Toyotu RAV4, budete hned jako doma. Středová konzola je gigantická a v jednom velkém panelu zahrnuje 12,3palcový displej infotainmentu, ovládání klimatizace, vyhřívání a ventilování sedadel i výdechy ventilace.

Tlačítek je tady požehnaně, jsou velká a mají hezkou povrchovou úpravu, jedno ale chybí: distribuce vzduchu. To ale naštěstí není neřešitelný problém, protože velký displej umožňuje i rozdělení obrazu, přičemž v menší části lze zobrazit nastavení klimatizace i komfortních funkcí sedadel, audio, nebo údaje o spotřebě a diagram práce hybridního systému. Menší z ploch je na fotkách v galerii na displeji zobrazena vpravo, je ale možné ji přepnout i vlevo, tedy blíže k řidiči, který se pak nemusí tak moc natahovat.

Oáza klidu a pohody

Přední sedadla jsou mimořádně pohodlná, a přestože na to nevypadají, umějí dobře podržet i v zatáčkách. Ideální pozici za volantem jsem si v sedmimístném kolosu našel hned, na můj vkus by však mohly být přední sedáky o něco delší a mohly by nabídnout větší rozsah nastavení sklonu. Zatímco horní část přístrojovky pokrývá měkoučký dekor z umělé kůže, ta spodní, kam se člověk obvykle moc nedívá, je s drobnými výhradami stran použitých plastů či slícování. To se ale děje i v jiných rodinách.

Jestli highlander v něčem exceluje, je to nabídka odkládacích prostor. Otevřené schránky jsou před spolujezdcem i pod panelem klimatizace (tady dokonce s šikovným otvorem pro protažení kabelu k mobilnímu telefonu), před voličem automatu, kde by neškodil protiskluzový materiál, a zejména pod roletou středové loketní opěrky. V boxu najdete indukční nabíječku telefonů, o patro níž je polička, na kterou perfektně pasuje peněženka, a ještě níž je cosi jako sklepní prostor, z nějž jsem po týdnu testování vytáhnul i věci, o nichž jsem vůbec netušil, že je nosím po kapsách. Nějak takhle si představuji praktické rodinné SUV!

Pohled do vnitřního zpětného zrcátka mě zprvu nepotěšil. Zadní hlavové opěrky totiž zabírají docela dost prostoru, navíc za předními sedadly pokračuje tak velký kus auta, že výhled oknem víka kufru není kdovíjaký. To naštěstí u zkoušené výbavy Executive řeší standardně dodávané digitální zpětné zrcátko s kamerou umístěnou nad registrační značkou, které můžete znát i z ravky. To je vám pak jedno, kolik lidí sedí za vámi, nebo že máte kufr narvaný k prasknutí. Navíc mě překvapilo, že se kamera nad espézetkou téměř nešpiní, a to jsem občas jezdil ve fakt hnusném počasí.

I na zadních sedadlech najdete odpovídající komfort. Měřím 190 cm a za sebe jsem se posadil s asi osmicentimetrovou rezervou před koleny, nechybí tu panel klimatizace a opěradla je možné naklápět, takže si užijete i krátký šlofíček. Jen s místem nad hlavou to nebude pro osoby mého vzrůstu nic moc. Zkoušená linie Executive má totiž ve standardu i otevíratelné panoramatické střešní okno, které ubírá potřebné centimetry nad hlavou. Lze to vyřešit posunutím sedadla více dopředu (lavice je asymetricky dělená a posuvná v rozsahu 18 cm), to ale zase přijdete o prostor před koleny. Začarovaný kruh…

Highlander se u nás nabízí pouze v sedmimístném provedení, pořád se ale jedná o SUV, u nichž bývá prostor ve třetí řadě vyhrazen zejména dětem. Vešel jsem se tam pouze v případě, že byla druhá řada sedadel posunutá před, takže bych de facto můj problém s prostorem před koleny hodil na člověka sedícího přede mnou. Nastupování dozadu není taková gymnastika, jak jsem si původně myslel, pořád se ale bavíme o SUV a ta mají do úrovně krabicovitých sedmimístných MPV pořád dost daleko.

Nemyslím si, že by většina zákazníků stavěla highlander do role rodinného autobusu. Spíš to vidím tak, že bude třetí řada sedadel většinu času úhledně složená v podlaze. V pětimístném uspořádání máte kufr o objemu 658 litrů, sklopením opěradel druhé řady získáte 1909 litrů, a když přece jen pojedete v sedmi lidech, pořád vám zbude kufr s objemem 332 litrů. Povinnou výbavu schováte pod podlážku, kde je i prostor pro krycí roletu kufru a odjišťuje se tu také rezervní kolo, které je schované pod autem.

Relativně pomalý chod elektrického ovládání zadního víka mi až tak nevadí, navíc ani se svou výškou se nemusím pod otevřeným víkem hrbit, štve mě ale roleta, se kterou se manipuluje fakt šíleně. Není ukotvena ve vodicích lištách, nataženou ji zajistíte pouze malými háčky a při jejich trefování si můžete snadno poškrábat plastové obložení kufru. Což už se u zkoušeného vozu projevilo.