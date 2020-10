Americká Toyota Highlander dorazila do Česka. Už jsme v ní seděli, levná nebude

Že dorazí nová Toyota Highlander také na evropský trh, víme už od května letošního roku. Tehdy Toyota pustila do světa první oficiální informace a fotky týkající se evropské verze velkého SUV a nezbývalo než čekat, co se bude dít dál. Čekání se pomalu krátí – první exemplář highlanderu totiž dorazil do sídla tuzemského zastoupení Toyoty a já měl jedinečnou příležitost si jej hezky v klidu prohlédnout.

Pokud se budeme řídit podle ceny, bude Toyota Highlander na našem trhu umístěna na podobné úrovni jako off-road Land Cruiser, ale co se rozměrů týče, má navrch SUV. Highlander na délku měří 4950 mm, tedy o 90 mm více než Land Cruiser, který o 45 mm přerůstá i šířkou 1930 mm, a dokonce má i větší kufr. Lanďák zkrátka trochu klame svou velkou výškou, ale teprve až uvidíte Toyotu Highlander naživo, pochopíte, o jak velký kus auta se vlastně jedná.

Toyota Highlander: Srovnání rozměrů s vybranými konkurenty Model Toyota Highlander Hyundai Santa Fe* Kia Sorento VW Touareg Délka [mm] 4950 4 770 4810 4878 Šířka [mm] 1930 1 890 1900 1984 Výška [mm] 1730 1 680 1700 1702 Rozvor [mm] 2850 2 765 2815 2894 Objem kufru** [l] 241/658/1909 -0,8752 187/705/2011 /810/1800 *verze před faceliftem **7 míst/5 míst/maximální

Toyota Highlander, jejíž výroba bude probíhat v americké Indianě (měla by začít 2. listopadu), se u nás bude nabízet pouze se sedmi místy k sezení a výhradně jako hybrid s pohonem známým z modelů Camry, RAV4 či Lexusu ES. Základem je atmosférický 2,5litrový benzinový čtyřválec s Atkinsonovým cyklem, doplněný o dvojici elektromotorů. V porovnání se zmíněnými hybridy lehce narostl výkon jednotek, což vyústilo v systémový výkon 179 kW (244 koní). Ten stačí k tomu, aby highlander zrychlil z nuly na stovku za 8,3 sekundy.

Vůz stojí na modulární platformě TNGA, kterou Toyota a Lexus používají u širokého spektra modelů. Nejmenším vozem s tímto základem je Toyota Yaris o délce 3940 mm, šířkou 1745 mm a rozvorem 2560 mm. Až tak je globální základna flexibilní! Highlander bude vždycky čtyřkolkou se zadními koly poháněnými elektromotorem, i tak ale utáhne brzděný přívěs o hmotnosti až 2000 tuny (RAV4 se stejným pohonem utáhne 1650 kg).

Při vývoji SUV Highlander se Toyota zaměřila především na komfort, pohodlní, velký vnitřní prostor, tichost jízdy, ale zároveň i mrštnější jízdní vlastnosti. Ani spotřeba by neměla být hrozivá – podle metodiky NEDC činí 5,6 l/100 km, tedy asi o 1,2 l/100 km více než o 350 mm kratší kompaktní ravka. Toyota nový Highlander srovnává například s Hyundaiem Santa Fe, Kiou Sorento, Fordem Edge či Volkswagenem Touareg, cenově se však bude držet nad korejskou konkurencí.

Zatím ještě nemáme v ruce kompletní český ceník (ani bližší technická data), struktura nabídky ale bude poměrně jednoduchá – tři výbavy (Comfort, Prestige. Executive), paket Tech pro prostřední z nich, jeden pohon a osm odstínů laků karoserie (5x metalíza v základní výbavě, 3x speciální lak za příplatek 22.500 Kč). České zastoupení Toyoty objednalo první demo vozy už koncem srpna, v České republice jsou však očekávány až v lednu příštího roku. Začátek prodeje je plánován na únor.

Levná není, ale…

Nejlevnější Toyota Highlander Comfort stojí 1.399.000 Kč. Standardní výbava zahrnuje metalízu, litá 18palcová kola, soubor bezpečnostních a asistenčních systémů Toyota Safety Sense 2.5, se kterým jako první přišel na náš trh nový yaris, LED světlomety, bezklíčové odemykání, čalounění syntetickou kůží, palubní počítač se 7palcovým displejem TFT, infotainment s 8palcovým displejem, konektivitu Apple CarPlay a Android Auto, vyhřívání předních sedadel, volantu a čelního skla či zadní parkovací kameru. Toyota nám zatím poskytla pouze soupis vybraných standardních prvků, ceny příplatkových prvků budeme vědět se zveřejněním kompletního ceníku.

Prostřední verze Prestige vychází na 1.550.000 Kč. Nad rámec linie Comfort zahrnuje například čalounění pravou a syntetickou kůží, projektorové Bi-LED světlomety, LED zadní svítilny, elektricky ovládaná přední sedadla a páté dveře, sluneční clony zadních oken, upozornění na dopravu za vozem, přední a zadní parkovací senzory či litá 20palcová kola. Paket Tech za 130.000 Kč pak zahrnuje 12,3palcový infotainment namísto 8palcového, audio JBL s 11 reproduktory, ventilovaná přední sedadla a navigaci.

Vrchol nabídky představuje linie Executive za 1.800.000 Kč. Poznáte ji podle stříbrné lišty na spodní hraně předního nárazníku či dvoubarevných 20palcových kol. Výbava zahrnuje bezdotykové otevírání víka kufru, elektronické vnitřní zpětné zrcátko, systém vnějších kamer s 360stupňovým výhledem, head-up displej, elektricky ovládané panoramatické střešní okno, ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná krajní sedadla ve druhé řadě, audio JBL či navigaci Toyota Touch 2 with Go.

Highlander poprvé naživo

Evropský highlander je u nás velmi horké zboží. Dokonce tak horké, že lokální fotky k marketingovým aktivitám českého zastoupení Toyoty ještě neexistují. Oficiálně proto máme k dispozici jen pár tiskových snímků a pak „to“, co včera zachytily foťáky mého telefonu v sídle tuzemského zastoupení Toyoty. Z fotek možná nevynikne, jak je Toyota Highlander ve skutečnosti velká, můžu však říct, že na poměry toyot prodávaných u nás fakt hodně. A co teprve, až se posadíte dovnitř…

Nastupování za volant je díky vyšší stavbě SUV velmi pohodlné, kokpit je útulný a chytře řešený. Mám pár příkladů: pod panelem klimatizace je přihrádka, do které pasuje i větší mobilní telefon. Ten potřebujete za jízdy nabíjet (přinejmenším pokud používáte Apple CarPlay či Android Auto), přičemž není nic snazšího než protáhnout nabíjecí kabel připraveným otvorem a připojit jej o „patro“ níž do klasické USB-A zdířky. Jde to ale i indukčně - stačí odhrnout roletu na středové loketní opěrce, pod níž je nabíječka. Tu můžete i vyklopit nahoru a odkrýt schránku na všechno, co nosíte po kapsách.

Rozvor náprav činí 2850 mm (o 44 mm méně než u VW Touareg), navíc dlouhé zadní dveře usnadňují nástup nejenom do druhé, ale hlavně třetí řady sedadel. „Za sebe“ jsem se do druhé řady posadil se zhruba 8centimetrovou rezervou před koleny, navíc nechybí zmíněné vyhřívání krajních sedáků, ale ani výdechy třízónové klimatizace, zásuvka na 230 V či dvě USB zdířky pro nabíjení telefonů. Ani navzdory prosklené střeše a trakční baterii uložené pod druhou řadou sedadel nemám problém s místem nad hlavou (měřím 190 cm), sedadla je navíc možné posouvat v rozmezí 180 mm a usnadnit tak nastupování do třetí řady sedadel. I tam bych to na nezbytně nutnou dobu vydržel.

Kufr má základní objem 658 litrů, se vzpřímenými sedadly třetí řady dostanete 241 litrů, a pokud druhou a třetí řadu sklopíte, získáte „stěhovák“ s kufrem o objemu 1909 litrů (po roletu). Toyota hovoří o nejdelším zavazadelníku v segmentu (1130 mm při sklopené třetí řadě) a že highlander se sklopenou třetí řadou pojme dvanáct cestovních kufrů. Není důvod nevěřit, viděl jsem fotku. I přesto zbylo místo pro rezervní kolo, které má vůz ve standardu.

Závěr

Když to shrneme, teorie nevypadá vůbec špatně. Toyota dovezla na českou půdu velké SUV, u nějž slibuje pohodlí, velký vnitřní prostor, tichnou jízdu, slušnou dynamiku, nízkou spotřebu paliva díky hybridnímu pohonu či bohatou výbavu. To vše v jednoduché nabídce a za ceny od 1,4 do 1,8 milionu korun. Za Toyotu je to dost peněz, i tak se ale české zastoupení značky předpokládá, že u nás v příštím roce prodá 200 až 250 kusů.

Konkurentů u nás bude mít Toyota Highlander mnoho. Například Hyundai Santa Fe, Kiu Sorento, ale třeba i Volkswagen Touareg (základní 3.0 TDI má 170 kW a stojí 1.556.900 Kč), hybridní Ford Explorer (3.0 EcoBoost PHEV/336 kW, stojí přes dva miliony), Volvo XC90 nebo Jeep Grand Cherokee. Museli bychom ale opomenout rozdílné koncepce pohonu.