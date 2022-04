Toyota GR86 je prodejní trhák! V Česku je zatím vyprodáno, v Anglii zmizela za 90 minut

Pokud jste po oznámení příchodu na český trh zaváhali, máte teď na nějakou dobu smůlu. Scénář GR Yarise se opakuje.

České ceny nové Toyoty GR86 jsme se dozvěděli na konci letošního ledna. Tehdy nás překvapilo, že si malý sporťák ponechal velmi příznivou cenovku, která začíná na částce 850.000 Kč. Podvozkově stejné auto, jen s lepší výbavou je pak verze Executive za 920.000 Kč. Připlácí se vlastně jen 22.000 Kč za metalízu.

Bylo předem jasné, že o vůz bude u nás zájem. Však si vzpomeňte, jaká se o model GR Yaris strhla mela. GR86 se stalo úplně to samé. České stránky hlásí vyprodáno, což nám potvrzuje i tisková mluvčí Toyoty Česká republika Jitka Jechová: „Vůz je momentálně vyprodán, takže ho objednat ani nelze. Zda ještě dostaneme nějaké alokace a půjde to, to v tuto chvíli bohužel nemohu zatím potvrdit.“

Ostatně, GR86 je sportovní auto s atmosférickým motorem, manuální převodovkou a samosvorným diferenciálem do milionu korun. Čekal snad někdo něco jiného? Podobný scénář se odehrál také v Anglii, kde auto startovalo na částce 29.995 liber, což je v přepočtu 870.000 Kč. Objednávky se na tamním trhu otevřely minulý týden a vyprodáno bylo za hodinu a půl. Beze srandy.

Kvůli bezpečnostním předpisům, které vejdou v platnost za dva roky, navíc už nebude možné v tu dobu objednat. Až tedy budou pryč, budou skutečně pryč a budete odkázáni na ojetiny, případně na auta z dovozu.