Na začátku roku ukázala japonská Toyota celému světu, že to se sportovními vozy myslí opravdu vážně a že Supra nebyla výjimkou. Nový GR Yaris je čtyřkolka s přeplňovaným tříválcem o výkonu 261 koní a šestistupňovým manuálem. Kdo by to byl řekl, že něco takového vznikne a udělá to zrovna Toyota, která je synonymem rozumných aut.

Toyota právě v Evropě spouští předobjednávky a objevují se první ceny. V Německu startuje GR Yaris na 33.200 eurech, tedy v přepočtu na necelých 850.000 korunách. Za stejné peníze jste u nás koupili jeho předchůdce GRMN. České stránky Toyoty zatím ceny nezobrazují. Najdete tam ale, že vůz dorazí k dealerům 1. dubna a také hlavní prvky celkem třech výbav - Dynamic, Paket VIP a Paket Sport.

Vše výše zmíněné bude již součástí vstupní výbavy Dynamic. K tomu jsou i sportovní sedadla čalouněná Alcantarou, 18palcová kola, kůži obšitý volant nebo zdvojené výfukové potrubí. Paket VIP pak přidává systém monitorování provozu za vozidlem, navigaci, průhledový displej a parkovací senzory.

Vyloženou lahůdkou pak bude poslední a nejvyšší výbava Paket Sport, která se nebojí vám život ve městě znepříjemnit zavěšením speciálně nastavením na okruhy. K tomu přidává i diferenciál Torsen, dodatečné výztuhy zavěšení a 18palcová kovaná kola. Nyní nezbývá než počkat, jak česká Toyota ceny nastaví. Už teď je jasné, po které verzi bude mezi fanoušky největší hlad.