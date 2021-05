Toyota GR Super Sport bude mít výkon 1000 koní a na silnicích bude už příští rok

Toyota je jednou z automobilek, která díky včasnému přechodu na hybridní pohony a s tím spojenou elektrifikací většiny modelové nabídky, může dokořán otevřít dveře do oblíbeného segmentu sportovních aut a nekoukat jen klíčovou dírkou, jak to u některých jiných značek bohužel dopadlo.

V její nabídce najdete homologační WRC speciál GR Yaris, znovuzrozenou ikonu GR Supra, která je navíc ve spojení se čtyřválcovým motorem jedním z nejlépe vyvážených a opravdu radostných vozů na trhu, a pak nás čeká nová GR 86 a objevují se i první náznaky o ostré corolle. Jenže k těmto docela konvenčním vozům se příští rok připojí i supersport.

Víme o něm už skoro tři roky. Silniční Toyota GR 010 bude placatý supersport s motorem uprostřed vycházející z techniky závodního vozu ze série WEC. Použití techniky v silničním voze ostatně určovaly i pravidla nové kategorie LMH (Le Mans Hypercar). Nyní tu máme nějaké další informace.

Základem supersportu bude již známý dvakrát přeplňovaný šestiválec o objemu 2,4 litru. Silniční vůz by měl být plug-in hybridem s kombinovaným výkonem 1000 koní, bude tedy o dost výkonnější než závodní ekvivalent, který je omezený na 500 kW (680 koní).

Původně se podle pravidel mělo postavit minimálně 20 kusů, to už neplatí. Nevypadá to ale, že by jich Toyota plánovala postavit méně. Je to pro ní totiž vynikající příležitost procpat se mezi světovou elitu supersportů. Auto je už teď předurčeno k úspěchu, protože Toyota je ve světě WEC dlouhodobě velmi zvučným jménem a několikanásobným vítězem.

Značka je však zatím dost opatrná. I když jsou pro vozy tohoto typu typické předobjednávky dlouho dopředu, automobilka zatím nic takového nespustila. Pouze si dělá průzkum zákazníků, aby věděla, na koho přesně cílí. Podle toho pak bude vypadat finální počet vyrobených kusů. První by ale měl vyjet už příští rok.