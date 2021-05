Toyota GR Corolla zřejmě odhalena! Má 300 koní, manuál, 4x4 a vypadá božsky

Ostrá verze nové Toyoty Corolla se vyhlíží již od představení základního modelu. Nicméně to už jsou tři roky a stále nic. Očekávání se ještě zvýšila poté, co značka postavila homologační speciál GR Yaris, který nadchl automobilové milovníky po celém světě a řada jich tak získala dalšího miláčka do garáže.

Toyota Yaris Cross dorazila do Česka. Vešla se pod půl milionu, dražší být umí

O víkendu se ale na internetu objevily fotografie z časopisu, které ostrou corollu ukazují v celé kráse. Mnozí se tak začali domnívat, že jde o únik od samotné značky. Oficiálně potvrzené to však není, klidně by tak mohlo jít o grafické rendery. Ostatně již na první pohled je na voze vidět silná inspirace ostrým yarisem.

Podle zdroje by ostrá corolla měla mít motor o výkonu 300 koní, který bude přes šestistupňovou manuální převodovku pohánět všechna čtyři kola. Jde tedy o stejný setup, jako v případě GR Yarise, jen zde bude o něco vyšší výkon. V tabulce je dokonce zmíněný tříválec o objemu 1,6 litru. Zajímavá je pak hmotnost jen 1340 kg.

Toyota Corolla spalující vodík zní dobře. Od benzinového auta se příliš neliší, říká pilot

S těmito parametry bude výsledný vůz v lize s vozy VW Golf R, Audi S3 i BMW M135i xDrive. Corolla však bude podstatně lehčí, třeba oproti Audi S3 má podle dat z časopisu výhodu 160 kg. Uvidíme, s čím se tedy automobilka nakonec vytasí. Po těchto informacích jsou očekávání ještě větší.

Galerie doplněna o Toyotu Corolla Touring Sports GR Sport.