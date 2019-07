Toyota FT-4X se možná dočká výroby. Lidé prostě chtějí SUV, Corolla musí ustoupit

Automobilka Toyota nedávno společně s Mazdou dokončila továrnu na výrobu aut v Alabamě. Měla se zde vyrábět nová Corolla, aby se stihl zásobovat trh. Corolla se sem však nepodívá. Dle prohlášení totiž nyní musí značka reagovat na potřeby trhu a na stále vzrůstající poptávku po malých vozech SUV.

Corolla se tak i nadále bude vyrábět ve státě Mississippi. Nově vzniklá továrna v Alabamě, která bude na výrobu aut připravena až v roce 2021, se stane domovem pro něco zcela jiného. Toyota i Mazda zde budou vyrábět malé crossovery, jen ještě neví, jaké to budou.

V tomto projektu momentálně lítá 1,6 miliardy dolarů. Práci v nové fabrice najde 4000 lidí, kteří budou vyrábět tři sta tisíc vozů ročně. Oba vozy jsou sice zahalené tajemstvím, ale u Toyoty se už něco málo tuší.

Své produkce by se zde totiž mohl dočkat koncept FT-4X, který uchvátil autosalon v New Yorku před dvěma lety. Nejde jen o obyčejný městský crossover, ale o malý off-road, který si poradí i s náročnějším terénem a nebojí se pořádné práce. I přes svůj moderní a odvážný vzhled tak sliboval časté mytí kol od bahna.

Mazda přijde možná s něčím podobným, protože v prohlášení stálo i to, že spolu automobilky budou sdílet komponenty. Neznamená to ale, že by byly oba vozy příbuzné. Ba naopak, vývoj bude probíhat zcela odděleně a nezávisle. Těžko říct s čím tak Mazda přijde.