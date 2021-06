Toyota Corolla na vodík úspěšně dojela vytrvalostní závod. Jen 4 hodiny plnila

Toyota vyvinula motor, který je schopný spalovat vodík. Jedná se o speciální tříválec o objemu 1,6 litru, který díky upravenému palivovému vedení a systému vstřikování zvládá spalovat stlačený vodík ve směsi se vzduchem. Vyjma minimálního množství oleje tak při provozu závodního auta nevznikají žádné škodlivé emise. Stlačený vodík se ukládá do karbonových nádrží v zadní části vozu.

Hiroaki Ishiura, závodní jezdec automobilky, uvedl, že to oproti klasickému spalovacímu motoru není při jízdě takový rozdíl. Nevědět to, klidně bych si myslel, že jde o klasický benzinový motor,“ uvedl Ishiura po prvních jízdách. To už však bylo na konci dubna, teď už má vodíkové auto i po křestu ohněm.

Toyota s vozem absolvovala 24 hodin dlouhý vytrvalostní závod v podniku Super Taikyu Series, kde si jeden stint odjel i vedoucí automobilky a velký nadšenec do motorsportu Akio Toyoda. Během závodu vůz ujel celkem 358 kol, což se rovná 1634 kilometrům. Na žádné pořádné umístění to ale nestačilo.

Auto se potýkalo s problémy a v boxech strávilo celkem osm hodin, tedy třetinu závodního času. Polovinu z toho pak zabralo doplňování vodíku. Během celého závodu se tak muselo učinit pětatřicetkrát. Klasická závodní auta oproti tomu musela stavět kvůli tankování v průměru dvacetkrát.

I přes problémy se však tento pokus může prohlásit za úspěšný. Bylo to totiž poprvé a auto dojelo. Technologie vozu vznikla za účelem nabídnout alternativu k elektromobilům. Od Akia Toyody teď navíc ostatní automobilky vidí, že to jde i jinak. Auto se navíc může pochlubit i zvukem, což je v motorsportu podstatná věc. Sice nezní kdovíjak zázračně, ale pořád lepší než bzučení elektromobilů.