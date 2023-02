Toyota Corolla Cross dostala nový základní motor. Je levnější a nabídne více místa v kufru

Toyota Corolla Cross se stává dostupnější a vychází vstříc klientům, kteří preferují nižší cenu a nepotřebují výkonný hybridní dvoulitr.

Toyota Corolla Cross se od uvedení na trh loni v říjnu těší značné oblibě. Úspěšný start nyní automobilka podporuje novou vstupní motorizací přinášející levnější alternativu pro méně náročné zájemce.

Nově na prvním řádku ceníku nenajdete hybridní dvoulitr, nýbrž osmnáctistovku laděnou na 103 kW. Pátá generace hybridu přináší nejmodernější technologie zaměřené na co nejvyšší využití bezemisní jízdy.

Do elektrického módu se Corolla Cross přepíná vždy, kdy je menší potřeba výkonu, například při plachtění nebo popojíždění v koloně. Výsledkem je průměrná spotřeba 5,3 l/100 km při emisích 112,3 g/km. Přitom dynamika nijak nezaostává. Z 0 na 100 km/h to Corolla Cross zvládne za 9,9 sekundy a pak pokračuje na maximální rychlost 170 km/h. Nejvyšší hmotnost brzděného přívěsu činí 750 kg, v případě nebrzděného je to o 10 kg méně.

Nová verze překvapivě nabídne o 37 l větší zavazadelník. Toyota totiž na platformě GA-C přepracovala zadní nápravu, takže namísto dvojitého lichoběžníkového zavěšení typu multi-link se zde používá vysoce tuhá torzní příčka.

Vedle konstrukčního zdokonalení potěší Corolla Cross novým infotainmentem Toyota Smart Connect s výkonnějším procesorem a 10,5palcovou dotykovou obrazovkou. Systém přijímá aktualizace vzduchem, má bezdrátovou konektivitu Apple CarPlay (Android Auto stále kabelem) a nabízí lepší spojení s vozem na dálku. Prostřednictvím aplikace MyT si lze na chytrém telefonu zobrazit analýzu jízd, polohu vozu, naprogramovat klimatizaci nebo ovládat zámky dveří.

S balíčkem Toyota Smart Connect zpříjemní jízdu cloudová navigace a základní funkce lze ovládat pomocí hlasového agenta. Corolla Cross je vybavena systémem T-Mate kombinujícím balíček bezpečnostních prvků Toyota Safety Sense s podporou řidiče při řízení a parkování.

Novou Toyotu Corolla Cross 1.8 Hybrid s pohonem předních kol pořídíte v základní výbavě Comfort od 844.900 Kč (akční cena 759.900 Kč). Dalších 35.000 Kč lze ušetřit využitím bonusu za výkup stávajícího vozu.