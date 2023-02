Facelift Toyoty Corolla na první pohled asi nepoznáte. O to víc vás ale potěší, co všechno se změnilo uvnitř.

Na tomto světě jezdí jen málo aut, která by se mohla rovnat Toyotě Corolla. Je tady od roku 1966, prošla si dvanácti generacemi a je dlouhodobě nejprodávanějším autem světa. Její aktuální generace prošla omlazením.

Během jízdní prezentace ve Španělsku jsme se svezli s oběma motory a už předem vám můžeme říct, že v nadcházejícím testu na českých silnicích bude určitě o čem psát. Na první pohled se to nezdá, ale tohle není jen sem tam nějaká nová lišta a jiná grafika světel.

Východní specifikace

Tedy ano, co se týče designu, tak se k faceliftu nepřistoupilo moc inovátorsky. Toyota si zřejmě tvář dvanácté Corolly oblíbila a proto provedla jen pár menších retuší, aby se neřeklo. Novinkami jsou tedy přední maska, grafika světlometů i zadních svítilen a také lišta pod zadním nárazníkem. Pak tu jsou tři nové barvy, dva odstíny interiéru a to je asi tak vše, co se mění po stránce designu.

Toyota je jednou z těch automobilek, které přistupují k aktuální situaci se zdravým rozumem a věnují se takřka všem smysluplným druhům pohonu. Nedělá tedy ten nesmysl, že by všechno sázela na jednu kartu. A protože má od každého něco, tak jasně vidí, že v Norsku kralují elektromobily, v Německu a ve Švýcarsku klasické hybridy, ve Švýcarsku plug-in hybridy a ve Francii je velký zájem o vozy na vodík.

Hybridy navíc dělá už opravdu dlouho. Zatímco první Prius byl považován za podivína, teď Toyotě s každou další představenou generací všichni naslouchají. A teď je tady už pátá a my se s ní svezli.

Corolla má tři varianty - hatchback, kombík zvaný Touring Sports a také sedan. Zrovna sedan jsme na první jízdu dostali, v nové barvě Midnight Teal, která je pouze pro tuto variantu a s bílým vnitřkem.

Skvělý hybrid

Toyota si usmyslela, že nová generace hybridu má být nejen hospodárnější, ale hlavně zábavnější. Spalovací motory 1.8 a 2.0 jsou v podstatě totožné jako před faceliftem, změny hledejte hlavně v elektromotoru. U 1.8 produkuje výkon 70 kW, u dvoulitr pak až 83 kW, k čemuž přidává 112 vlastních. Výsledkem tak je, kombinovaný výkon 1.8 je nyní 140 koní a u dvoulitru je to dokonce 196 koní.

Dynamika se oproti předchozím hodnotám zlepšila až drtivě, verze s motorem 1.8 zrychlí na stovku za 9,1 sekundy, což je o 1,8 sekundy rychleji. Dvoulitr to pak zvládne za 7,4 sekundy, což byla ještě před nedávnem hodnota ostrých hatchbacků. Největší skok je ale jasně znát u osmnáctistovky, která je nyní mnohem živější a byla nám vybrána na jízdu jako první.

Spotřebu moc řešit nemůžeme, na prezentacích jsou většinou hezké silnice a ve Španělsku na vás čekají zakroucené okresky, často kopce, kde auto dostává zabrat. Přesto se nám podařilo vrátit auto po stovce kilometrů se spotřebou 5,5 l/100 km. V reálném světě, při cestování do práce v našich končinách, nebude problém držet se u hodnoty 4,4 l/100 km, kterou výrobce udává u obou motorizací. Vlastně nás sem tam baví ukázat Toyotě, že se zbytečně podceňuje a její hybridy jezdí i za míň, než se udává v tabulkách. Tady to půjde určitě taky.

Jednou z oblastí ladění byla reakce na plynový pedál, která je zde skutečně okamžitá. Vzhledem k tomu, že všechen výkon navíc získala Corolla díky elektromotoru, jsou její reakce při akceleraci od nuly velmi pohotové a má odpich skoro jako výkonný elektromobil. Poté je i ve vyšších rychlostech mnohem pohotovější než předchozí verze, zejména při předjíždění nebo při najíždění na dálnici.

O dynamiku tedy skutečně nemůže být nouze a jestliže osmnáctistovka hrála roli levnější, ale bohužel trochu zadýchané motorizace, tak teď už to neplatí. 5. generace pohonu dodává vozu elán, který potřeboval. Péče se dostalo i převodovce, umí si držet nižší otáčky. A pokud jde o hluk, tak na tom se také zapracovalo. Řvaní motoru v otáčkách při potřebě akcelerovat se podařilo omezit jak akusticky, tak i technicky - převodovka díky nově nabité síle elektromotoru jednoduše nepotřebuje motor tak hnát do otáček, když chcete jet rychle.

Z pohledu tlumení nerovností a řízení toho také nelze moc namítat, dvanáctá Corolla umí na palubě navodit pocit pohody skoro jako v Lexusu. Je měkká, poddajná a s lehkým, ale dost přesným řízením. V zatáčkách dříve povolily pneumatiky Dunlop SP Sport Maxx o rozměrech 225/45 R17 než samotné auto. Corolla prostě jezdí hezky, jezdit s ní je příjemné, vlastně ze všech kompaktních hatchbacků, se kterými jsem doposud přišel do styku, je Corolla jednoznačně nejpříjemnějším autem.

Prostoru ke kritice tady moc není, ale něco se najde. Pozor třeba na střešní okno, když máte vyšší postavu. Měřím 183 centimetrů a se sedadlem v nejnižší poloze jsem už skoro škrtal hlavou o strop, zatímco ve voze bez střešního okna jsem dal mezi hlavu a stropnici sevřenou pěst. A pak je tu ten nový displej, který je možná až moc velký a menším postavám může překážet ve výhledu z vozu.

Krátce o dvoulitru

Abychom neseděli jen v jednom autě, měli jsme možnost krátce projet ještě dvoulitr. Také zajímavá specifikace - kombík, nevýrazná šedá barva, černý interiér. Už od výjezdu z hotelu, kde jsme si auto přebírali, bylo jasné, že to bude skvělé. Ten elán, který má osmnáctistovka, si tu vynásobte dvěma. Dvoulitr jde za plynem okamžitě, ale s mnohem větší razancí. Je v něm nadšení a když pomineme trochu větší hluk, je na cestování stejně komfortní.

Jak jsme se s osmnáctistovkou cítili tak nějak přirozeně, jako běžný účastník silničního provozu, který se nikam nehrne, ale také nikoho nebrzdí, tak dvoulitr je tak trochu dravec. Dvě stě koní mu věříte, zrychluje s nadšením a ve vyšších rychlostech neztrácí dech. Spotřebu jsme měli 6,1 l/100 km, ale jen za zhruba 30 kilometrů, v tabulkách je totiž jinak stejných 4,4 l/100 km jako u osmnáctistovky.

Dvoulitr vás tak bude přirozeně vybízet k rychlejší jízdě, protože na to má motor. Otázkou pak zůstává, co na to stejné brzdy a obutí, jaké má osmnáctistovka. Také nám začalo pršet a příval síly od elektromotoru nám při rozjezdech, hlavně do kopce, lehce protáčel přední kola.

Obě dvě motorizace mají ale ještě jednu zajímavou vlastnost. Díky novým asistenčním systémům auto umí z kopce samo zpomalovat, pokud se blížíte k zatáčce, nebo k autu před vámi. Funguje to dobře, nicméně trochu to ubírá na plynulosti. Tam, kde byste chtěli doplachtit, protože víte, že to auto zvládne bezpečně, Corolla občas přibrzdí. Je to Proaktivní jízdní asistent. Chvíli trvalo, než jsem si na něj zvykl, ale pak mi to vlastně ani tolik nevadilo. Naopak si říkám, jestli je ještě na převodovce nutný režim B, když auto rekuperuje všemi možnými způsoby.

Na první pohled se tedy Corolla skoro vůbec nezměnila, ale pod povrchem je toho skutečně dost, o čem se dá povídat. Prověření vozu v domácích podmínkách tak nebude jen ježdění s jinou maskou, ale jinak tím samým autem, ale velmi zdařilou evolucí, která nás v nejedné věci překvapila.