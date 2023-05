Toyota chystá plug-in hybrid s dojezdem městského elektromobilu! Takové následky to může mít

Hybridy s dobíjením ze zásuvky často bývají kompromisem mezi spalovacím motorem a elektro pohonem. Připravovaný vůz by mohl hezky vyplnit díru na trhu.

V současné době má většina plug-in hybridů dojezd někde mezi padesáti a sto kilometry. To dle průzkumů a zkušeností ze skutečného provozu stačí drtivé většině zákazníků pro každodenní dojíždění do práce, nákupy a další aktivity. Ale co když potřebují ujet větší vzdálenost bez zapnutí spalovací jednotky? Toyota pro ně nyní chystá řešení.

Japonská automobilka oznámila plán uvést na trh plug-in hybridní modely s dojezdem přibližně 200 kilometrů, s nimiž by značně zvýšila akční rádius například těm, kteří dojíždějí z venkova do měst na větší vzdálenost.

„Stále platí, že chceme pokračovat v našem přístupu, který nabízí více různých cest a nesoustředí se jen na jedinou. Přizpůsobujeme způsob elektrifikace potřebám zákazníků a jednotlivých regionů s využitím silných stránek a charakteristik každého typu vozidla,“ říká Hiroki Nakajima, výkonný viceprezident Toyoty.

Dá se čekat, že větší kapacita baterie bude znamenat i vyšší hmotnost vozu a zřejmě i nutnost použít rychlonabíjecí techniku, aby se dal dojezd navyšovat v rozumném čase. Obojí pak znamená, že cena nemusí patřit k nejnižším. Ale kromě zvládání větší vzdálenosti na elektřinu také mohou štědře dimenzované akumulátory přinést třeba nové možnosti z hlediska využití V2X, tedy napájení zařízení či domů. Novinka tak bude mít blíže k elektromobilům, kterých chce značka do roku 2026 představit ještě deset.