Toyota chce prodloužit život svým autům. Pro další majitele je bude repasovat přímo v továrně

Uvést do špičkového stavu po prvním i druhém majiteli, po třetím vlastníkovi co nejlépe zrecyklovat. Tak zní nový plán japonské značky.

Výrobce Corolly, RAV4 a dalších populárních modelů přišel se záměrem, který jde proti dosavadnímu trendu. Tím je nekonečně se zvyšující počet registrovaných vozů, což vypadá hezky na grafech a dá se tím dobře chlubit. Jenže klasický přístup prodat zákazníkovi auto a v co nejkratší době pak další a další evidentně není cestou, kterou by se chtěla do budoucnosti vydat.

O novém plánu promluvil prezident britského zastoupení Toyoty Agustín Martín pro magazín Autocar. Tento nový proces bude zařazen do programu mobility s názvem Kinto, jehož spuštění automobilka avizovala před dvěma lety. Například v Británii jsou oblíbené dvou až tříleté cykly vlastnictví vozu. Po skončení prvního by měla Toyota odvézt auto zpátky do továrny a zrepasovat ho do co nejlepší formy. Tím zaručí, že druhý majitel dostane vůz v co nejpůvodnější podobě a získá tak vyšší hodnotu.

Stejný proces by mohl proběhnout před prodejem třetímu vlastníkovi, až se svého auta zbaví, má následovat důkladná recyklace všech použitelných dílů. Nicméně otázkou je, jak po zhruba devíti letech zařídit, aby se daly prvky z už nevyráběného vozu použít u nového modelu. Toyota to ale s dlouhou životností svých strojů myslí opravdu vážně, což ostatně ukazují třeba dobré výsledky v hodnocení J.D. Power. U svého nového elektromobilu bZ4X pak automobilka garantuje 90 % zbylé kapacity baterie po deseti letech, což je v nabídce záruk elektromobilů silný nadprůměr.