Toyota chce dobývat Měsíc. S lunárním off-roadem ve stylu FJ40 si ale musí pospíšit

Toyota během své existence navrhla mnoho konceptů pro dobývání závodních okruhů, okresek, ulic města a nyní se vydává i mimo naši planetu. V roce 2019 uzavřela smlouvu s japonskou agenturou pro průzkum vesmíru a v rámci této spolupráce vzniknul návrh lunárního off-roadu zvaném Toyota Baby Lunar Cruiser (TBLC).

Automobilka jej prezentuje v rámci zveřejnění celé řady prototypů k 50. výročí amerického designového studia Calty Design Research. TBLC je inspirováno Land Cruiserem FJ40, který je v terénu jako doma. Přímými odkazy jsou přední blatníky s úzkými LED světly a oválná maska s velkým nápisem Toyota. Tu lemuje rozměrné čelní sklo zasahující až do boků. To je sice dobré pro výhled, ale z konstrukčního hlediska by mohla absence A sloupků působit problémy. Naopak logistických problémů ubylo díky bezvzduchovým kolům a střešnímu nosiči.

V interiéru je místo pro čtyřčlennou posádku, kdy řidič vozítko ovládá dvěma joysticky. Jízdní data se zobrazují na digitálním panelu s rozšířenou realitou. Značná úhlopříčka se hodí, protože TBLC je doslova poseté kamerami a senzory sbírajícími cenná data. Ohledně pohonu máme jen málo informací. Víme, že vůz využije techniku palivových článků a bude mít dojezd 10.000 km, což téměř vystačí na objetí rovníkového obvodu Měsíce.

Ambice na dobývání Měsíce má i Hyundai. Spolu s Kiou vyvíjejí průzkumné vozidlo pro rok 2027. Dalším subjektem, který se v roce 2022 pustil do vesmírného vozidla je General Motors. Do projektu Artemis zapojil i Lockheed Martin, přičemž má jít o jednoduchou užitkovou platformu pro dva astronauty. Stejně jako v roce 1969 u Apolla 11 využije obutí bezvzduchových kol od Goodyearu.