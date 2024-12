Toyota C-HR se v Evropě hezky chytla, prodalo se už milion kusů. Dobře si vede i v Česku

Toyota C-HR vstoupila na trh v roce 2016 s extravagantním designem, který tehdy rozbil zaryté stereotypy o vzhledu těchto japonských vozů. A ukázalo se, že to byla trefa do černého, protože za těch pouhých osm let se podařilo překročit milník jednoho milionu prodaných kusů v Evropě.

Vůz se představil na ženevském autosalonu a jeho motorová nabídka sahala od základní jedna-dvojky až po poměrně výkonný dvoulitr. Tato první generace se dokonce nabízela ještě s manuální převodovkou. Současná druhá generace modelu šla s odvážností designu ještě dál a nabízí se s motory 1.8 a 2.0. K mání je i plug-in hybrid.

C-HR se daří také na českém trhu. Od roku 2016 se zde dodalo více než 9000 vozů, které se objevují jak u soukromníků, tak také ve flotilách carsharingových firem jako jsou Anytime a Bolt. Aktuálně je prodejním hitem nabídka Limited Edition za 649.900 Kč, což znamená zvýhodnění 210.000 Kč, případně lze tuhle verzi mít za 7300 Kč na operák.

Pod kapotou této verze najdete 1.8 Hybrid o výkonu 140 koní. Na druhém konci spektra je již zmíněný plug-in hybrid, který nabídne 223 koní. Zde už ale základní cena činí 929.900 Kč, což je teda hlavně díky akčnímu ceníku, jinak je to 1.139.900 Kč.