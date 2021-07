Radosti Nestárnoucí design Úsporný a výkonný hybridní pohon Skvělé jízdní vlastnosti Starosti Vyšší cena Menší vnitřní prostor vzadu 8 /10

Osobně si nepamatuji den, kdy bych na českých silnicích nepotkal Toyotu C-HR. A to občas nemusím ani chodit ven, stačí vykouknout z okna. Jsou všude. Jezdí v nich mladí, staří, kluci i holky, pod kapotou mají hybrid i benzinový motor a po více než pěti letech od představení a jedné modernizaci se pořád nestačila okoukat. Kdykoliv se můžu posadit za volant, nepohrdnu, a když přišla řada na novou sportovněji střiženou verzi GR Sport, sobecky jsem si ji zabral na celý týden pro sebe. A nelitoval jsem.

Toyota C-HR GR Sport byla oficiálně představena koncem loňského roku a začátkem toho letošního už měla české ceny. Výbava vychází z provedení Executive, které už je samo o sobě dostatečnou zárukou toho, že běžnému uživateli uvnitř nic nechybět nebude. Co si pod tím představit?

Toyotu C-HR GR Sport už koupíte i u nás. Za akční cenu nabídne i tužší podvozek

Nad rámec linie Executive toho od GR Sport dostanete dost, respektive prvky za víc peněz, než činí ceníkový rozdíl mezi oběma výbavami (25.000 Kč). Jsou to třeba litá 19palcová kola (jiná výbava je mít nemůže), elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (u Executive v rámci paketu VIP za 15.000 Kč) dvoubarevné lakování karoserie (u Executive k paketu VIP za 22.500 Kč) a samozřejmě prvky, které dělají výbavu GR Sport specifickou: sportovnější nárazníky, plakety, černé okenní lišty nebo zatmavená skla světel. A to jsme pořád jen u vizuální stránky. Pak jsou tady i drobné změny na podvozku, ale o těch až později.

Každá legrace něco stojí

Nahlédnutí do ceníku Toyoty C-HR GR Sport může být pro kdekoho studená sprcha. Za hybridní osmnáctistovku s kombinovaným výkonem 90 kW (122 koní) totiž oficiálně dáte nejméně 769.900 Kč a testovaný hybridní dvoulitr s výkonem 135 kW (184 koní) vyjde na 844.900 Kč. A to se bavíme o akčních cenách po slevě 90.000 Kč. Za podobné peníze můžete mít dvoulitrovou hybridní Corollu TS GR Sport (851.900 Kč) či slušně vybavenou „ravku“ Comfort Style s dvoulitrem Valvematic a převodovkou CVT.

První jízda s Toyotou C-HR 2.0 Hybrid: V levém pruhu už konečně bez obav

Řada lidí má Toyotu C-HR jako jediné auto do rodiny, pokud však má plnit roli posily stávajícího vozového parku, je to trochu drahý špás. Ale tak krásný! Už běžná Toyota C-HR umí na ulicích otáčet hlavy, ale GR Sport se sportovními doplňky, dvoubarevnými 19palcovými koly s 45procentními pneumatikami a nepřehlédnutelným dvoutónovým lakem to umí ještě lépe. Výstřední tvar karoserie nemusí být vždycky jistotou dlouhotrvajícího wow efektu, Toyotě C-HR se to ale daří.

Stárnout se musí umět

Jestli se u Toyoty C-HR někde projevil zub času, je to interiér. V dnešní době, kdy mají digitální přístrojové štíty s množstvím zobrazení i malá auta, působí převážně analogová kaplička s dvěma velkými tubusy a malým barevným palubním počítačem uprostřed trochu zastarale, na druhou stranu zobrazuje všechny potřebné informace a údaje jsou skvěle čitelné za všech běžných světelných podmínek.

Toyota C-HR po faceliftu má české ceny. Nový hybrid dostal i speciální výbavu

Prostředí infotainmentu s 8palcovým dotykovým displejem bylo lehce zastaralé už v době příchodu modelu C-HR na trh a moc se na něm nemění ani u novějších toyot. Je ale přehledné, rychle se v něm zorientujete a vyznavači konektivity ocení rychlý náběh systémů Android Auto a Apple CarPlay. Zároveň nelze neocenit klasická tlačítka po stranách displeje. Jsou sice maličká, ale vzhledem k tomu, že je středová část přístrojovky mírně natočená k řidiči, se do nich snadno trefuje.

Vpředu není moc co vytknout. Se sportovností to Toyota C-HR GR Sport nepřehání, takže s výjimkou specifického startovacího tlačítka, volantu potaženého perforovanou kůží a prošitého rudou nití a krásných sedadel s unikátními potahy (kůže a Alcantara) tady změny oproti nesportovním verzím nenajdete. Interiér není ošizený a kvalitou zpracování i volbou materiálů odpovídá vyšší ceně vozu. Je na úrovni a uvnitř se cítíte dobře.

TEST Toyota C-HR Neon Lime 1.8 Hybrid: C-hrrrr F-íííí!

Sedí se výš, což u crossoveru chápu, v loktech by bodlo více místa, ale beru v potaz, že osoby menšího vzrůstu to mohou vnímat jinak. Podobně musím přistupovat i k místu vzadu. Měřím 190 cm a za sebe se neposadím, protože mi schází místo před koleny a nad hlavou. Vzadu je kvůli malým bočním oknům hodně temno a na mizerném výhledu malým zadním oknem a šikmo vzad se asi shodneme všichni. Inu, daň za design. Ta se promítá i do kufru s objemem 358 litrů, který už překonávají i některé malé městské hatchbacky. Hybridní osmnáctistovka má kufr o 19 litrů větší, to už vás ale nezachrání.

Pokud vás litry nezajímají a C-HR se vám prostě jenom libí, může vám stačit informace, že dvojici aktivních třicátníků stačí kufr až až. Je mělký, zato ale pod podlážkou ukrývá spoustu oddělených prostor třeba pro boty zablácené z odpoledního výletu. Kam dáte rezervu, vás trápit nemusí. Hybridní dvoulitr ji totiž ani mít nemůže (u osmnáctistovky je za příplatek 9900 Kč a v paketu Business za 20.000 Kč). Dokud nepřijdou děti a nebude potřeba převážet kočárek, mají mladí vystaráno. V opačném případě bych se osobně poohlédnul třeba po hybridní corolle.