Toyotu Aygo X jsem si vybral záměrně, protože mě čekal týden v městské džungli a tenhle prcek se zdál ideálním nástrojem. Je to také zajímavá novinka letošního roku a druhý nejprodávanější minivůz.

Radosti Pružnost motoru ve městě Odstupňování převodovky Sebejistá automatizovaná jízda Naladění podvozku Technologie z vyšších segmentů Spotřeba Starosti Nulový cit spojky Malý úhel otevírání zadních dveří Hluk motoru při rozjezdech 8 /10 Oblibu crossoverů a SUV nelze popřít. Jejich prodeje jsou natolik lákavé, že se jim automobilky marketingově snaží přiblížit hatchbacky, kombíky, jednoduše vším, co jim padne pod ruku. Toyota zašla tak daleko, že na „chůdy“ postavila svůj nejmenší model Aygo, jež dostal odpovídající přídomek X. Takže tu máme malou mršku v pohorkách, které jí přidaly 11 mm světlé výšky, a v outdoorovém oblečku do městské džungle. A mně se moc líbí… Té myšlence se samozřejmě můžete smát, ale město kolikrát není procházka růžovou zahradou. Naopak je plné retardérů, různě vysokých obrubníků, úzkých parkovišť s výjezdy lemovanými betonem a místo hladkého asfaltu narazíte na dlažební kostky. Stejně o městském provozu zřejmě smýšlela i Toyota, když stáhla z trhu klasické Aygo, aby se letos blýskla novou generací s X ve znaku. Vývoj byl dlouhodobým projektem, jež plynule navazuje na převzetí výrobního závodu v Kolíně, který si postupně Toyota upravovala ke svému obrazu s využitím platformy TNGA specifikace GA-B. Tu má také Yaris, který se v České republice vyrábí po boku Ayga X. Velká paráda již v základu Nejmenší zástupce značky začíná na 327.000 Kč, což se může zdát hodně, ale musíte si uvědomit, že kupuje kvalitní produkt s nemalou základní výbavou. V ní zaujmou například 17palcová kola, manuální klimatizace, 7“ infoatinment komunikující s chytrými telefony, elektrické ovládání předních oken i LED denní svícení. Pak je tu celá řada pomocníků jako protikolizní asistent, držení v jízdním pruhu, automatické přepínání dálkových světel, rozpoznávání dopravních značek, a dokonce adaptivní tempomat. Za volantem nové Toyoty Aygo X: Už dlouho jsem se tak nepobavil! A stačilo k tomu 72 koní a manuál Zaujme na první pohled Pozitivní dojem z Ayga X navozuje už samotné přiblížení se k němu. Zajímavostí je, že i když karoserie nese plno křivek doplněných velkými světlomety a ochrannými plasty, celkový dojem je spíše hravý než přeplácaný. Současně tenhle roztomilý „buclík“ působí hodnotným dojmem. K tomu velkou měrou přispívají 18palcová úzká kola náležící dvěma nejvyšším výbavám. Líbí se mi osvěžení v podobě elegantně béžových, nebo kontrastně červených prvků v závislosti na laku. Zde máme béžový Ginger. Výsledný efekt funguje a nejedna žena, pro něž je primárně auto určené, se za Aygem X s úsměvem otočila. Při návrhu interiéru se Toyota řídila zkušeností, že klienti využívají zadní sedadla jen sporadicky, a tak se soustředila především na blaho řidiče a spolujezdce. Ti mají mezi se sebou na šířku více místa a sedadla jsou mezigeneračně ukotvena o 5 cm výše. Řidič má k dispozici široký rozsah nastavení, ale volant si přizpůsobí pouze výškově. Sedadla s integrovanou opěrkou hlavy mají na první dojem specifické tvarování v oblasti zad, ale rychle se přizpůsobí a jsou pohodlná. Navíc díky látce se zajímavě tvarovaným prošíváním a koženými bočnicemi vypadají skvěle. Takto vypadá nové nejlevnější auto z Česka. Je roztomilé, ale o kůži nic neslyšelo a nemá ani otáčkoměr Někde šetří, jinde rozmazlí Celý interiér působí v rámci segmentu hodnotně a na úrovni. Jasně, o měkčený plast tu nezavadíte, ale to ve spoustě případů ani o segment výše. Toyota totiž šetřila na chytrých místech, kde na tom až tak nesejde. Například část výplně dveří nahradil lakovaný kov, plato kufru uchycené gumičkami je jen látka zpevněná po obvodu drátkem, ruční brzda vypadá jako výlisek z čínské hračky... Trochu čalouněného molitanu Toyota mohla nechat na loketní opěrce dveří. Díky tomu a dalším úsporám ale může Aygo X nabídnout pěkný multifunkční volant, který máte neustále na očích. Dalším příkladem je přístrojová deska. Velký rychloměr s postranním otáčkoměrem a ukazatelem paliva je na pohled minimálně 10 let za zenitem, ale zase tu máte 4palcový TFT displej s přehledným zobrazením jízdních dat, aktivace asistentů, rádia, telefonu a mnoho dalšího. Zcela nepřehlédnutelná je devítipalcová dotyková obrazovka multimediálního zařízení a není to jen silným lemem v lesklé černi a béžovém rámu. Takovou úhlopříčku v minivozech jen tak nenajdete. Ustoupily jí i středové výdechy ventilace, které jsou nenápadně integrované do horní desky. Překvapivé jsou i funkce systému Toyota Smart Connect s online připojením. Na daný segment jsou odezva i plynulost více než příkladné. Vlastně je to velký posun i ve srovnání s ostatními modely využívajícími ještě starší systém. V případě mapových podkladů závisí rychlost na síle signálu. Nová Toyota Aygo X z Kolína má české ceny. S výkupním bonusem se vejde do 300 tisíc Názory na virtuální prostředí menu a funkcí se mohou lišit, ale osobně jsem se se systémem rychle skamarádil. Zcela bezproblémové je bezdrátové spojení s chytrým telefonem, v mém případě přes Apple car play. Jinak mobilní telefon uložíte do velké přihrádky s bezdrátovou nabíječkou. Před ní jsou ještě držáky na kelímky, použitelné i na klíče, peněženku a další drobností, které nechcete, aby vám rachtaly v kapse ve dveřích. Tohle budou asi řešit hlavně muži, kteří si auto půjčí, ženy mají takové věci pohromadě v kabelce. Ergonomicky je interiér velmi dobře zvládnutý. Řidič má veškeré ovládací prvky po ruce včetně dlouhé řadicí páky. Trochu nešikovně jsou umístěná tlačítka vyhřívání sedadel, protože není přímo vidět na světýlko, jestli jsou zapnutá nebo ne. Teoreticky to ani není třeba. Vyhřívání má až extrémně rychlý a intenzivní náběh, který postupně slábne a před „vychladnutím“ se znovu spustí. Nevyužitý potenciál Daleko více mě trápí náznaky chytrých nápadů, kde ale Toyota nevyužila jejich potenciál. Přitom uživatelský přínos by byl obrovský. Při pohledu na střechu je patrné vyboulení na krajích. V padesátých a šedesátých letech tomu studio Zagato říkalo double-bubble. Smyslem bylo, aby se do relativně malých kupé vešla závodní posádka i s helmou. Stejně praktický prvek mohlo mít i Aygo, kam by se bez problému vešel i dvoumetrový chlap. Míst toho se střecha svažuje už nad polovinou hlavy řidiče bez jakéhokoliv užitku. Přitom stačilo vyboulení rozšířit o 10 cm blíže ke středu. Uvedla by Toyota ostré GR Aygo X? Nikdy neříkejte nikdy, zaznělo od vedení značky Druhá připomínka se vztahuje na úhel otevírání zadních dveří. Ano, buďme rádi, že je u tak malého auta vůbec dostaneme a nevadí ani malý nástupní otvor, jen kdyby se křídlo dalo otevřít do úhlu 90°. Dospělý člověk si při výstupu musí poskočit jednou nohou, nebo si otřít stehna o výplň dveří. Přitom zadní sedadla nejsou vůbec pouze pro děti. S výškou 177 cm se pohodlně posadím „za sebe“ a nemám nejmenší prostorový diskomfort. Navíc je tu i držák na kelímky. Týdenní nákup? Žádný problém! Při takto koncipovaném interiéru je zázrak, že při délce 3700 mm zbylo nějaké místo na zavazadlový prostor, přesněji na 231 litrů. Ten je hodně hluboký, což je dáno vysokou nákladovou hranou. Bez problému se do něj vešel týdenní nákup pro tříčlennou rodinu.

Po městě za hubičku Právě obchodní centra a krámky na trase mezi školou a prací jsou pro Aygo X domácím prostředím. Přesně tomu odpovídá i nastavení celého vozu, především litrový tříválec VVT-i s výkonem 53 kW (72 k) a točivým momentem 93 Nm. Tady je spojený s pětistupňovým manuálem, ale za 35.000 Kč můžete mít i automat S-CVT. Nová Toyota Aygo X oficiálně: Z mrňouse už je crossover, vyrábět se bude v Česku V městských rychlostech vyniká pružnost motoru a naprosto exemplární sladění s převodovkou. Díky skvělému odstupňování umí Aygo X svižně vystartovat z křižovatky. Přitom o sobě dá vědět typicky nastydlým „chrapláčkem“ tříválce, ale při jízdě je docela tichý. Překvapivě není třeba moc řadit. Motor se cítí době mezi 2500 až 3500 otáčkami, kdy má dostatek točivého momentu, takže už při 45 km/h lze zařadit trojku, a to i do mírného kopce. Při nájezdu na obchvat ji přitom vytočíte až na 100 km/h. Není ale třeba Aygo X takhle trápit, nad 5000 otáčkami už z něj stejně nic nedostanete. Většinu jízdy proto jedete v ideálních otáčkách, což se odrazí zejména na spotřebě. Ta dle metodiky WLTP činí 4,7 l/100 km a můžu potvrdit, že Toyota nelže. Celkový průměr během testu činil 4,8 l/100 km, což zahrnovalo i hrátky na okresce, takže tabulkovou hodnotu lze reálně dosáhnout. Přejezd Prahou a 100km úsek dálnice zakončený opět městem dokonce Aygo X zvládlo za 4,4 l/100 km. Nutno podoktnout, že po dálnici jsem jel 110-120 km/h kvůli hustému provozu. Toyota se nevzdá městských mini. Nové Aygo se však bude muset změnit Dálnice a okresky jezdí na pohodu V rychlostech nad 90 km/h se toho už moc neděje a akcelerace je slušně řečeno vlažná. Abyste nikoho neomezili je třeba si počkat na prázdný levý pruh, což časem omrzí a zvolíte tempo 110 a 120 km/h, kdy motor točí ke 4000 otáčkám a je překvapivě tichý. Tohle auto si určitě nekupujete jako dálničního běžce, ale když taková situace nastane, je to úplně v pohodě. Navíc „za hubičku“. Skvělý ve městě, pohodový na dálnici a na okreskách se rovněž neztratí. Díky rozvoru 2430 mm a rozchodu 1540 mm je Aygo X příkladně stabilní a pevné v zatáčkách. Podvozek obecně velice dobře tlumí široké spektrum nerovností, a to jak na okreskách tak především ve městě. V zatáčkách si nechá na svou třídu líbit i rychlejší průjezdy zatáček. Volant padne dobře do ruky, jen na kulisu řazení je třeba si zvyknout, není zrovna přesná. Soužití s vozem trochu kazí spojka bez jakékoliv odezvy a citu bodu záběru. Po čase si na to zvyknete. Spousta řidiček, jejichž vůz má tuto vlastnosti, tvrdí, že to z dlouhodobého hlediska nepředstavuje žádný problém. Navíc je Aygo X vybavené asistentem rozjezdu do kopce, takže máte čas si bod záběru najít. Jen opatrně při couvání do kopce, aby nezasmrděla spojka. TEST Toyota Aygo 1.0 VVT-i: Můj růžový plecháček Hodně techniky v malém balení Je až s podivem, kolik systémů podpory řidiče Toyota do Ayga X nacpala. Je tu komplexní systém částečně autonomní jízdy, tedy adaptivní tempomat s aktivním udržováním v jízdním pruhu. Sada funguje velice dobře, Aygo X se drží sebejistě v pruhu, jen z kopce je třeba hlídat rychlost a přibrzďovat si. Zapínání systému i nastavení odstupu mezi vozy je snadně dostupné na volantu. Dobře funguje i protikolizní asistent, respektive upozornění na potenciální nebezpečí. Jednou se Aygo X leklo protijedoucího náklaďáku, při jeho velikosti se nedivím, ale upozornilo i na snadno přehlédnutelného cyklistu u krajnice, a to se cení.