Toyota Avensis Verso měla před 20 lety jasné cíle. Dnes je třída MPV na vymření

Prostorný a variabilní interiér

Toyota Avensis Verso nabízí zákazníkům v segmentu MPV variabilní možnosti dopravy cestujících a zavazadel a různé volby umístění sedadel. Toyota Avensis Verso může být standardně vybavena pěti, šesti nebo sedmi samostatnými sedadly ve třech řadách. Konfigurace se šesti sedadly je vybavena luxusními "kapitánskými" sedadly.

Sedadla ve druhé a třetí řadě lze sklopit, složit nebo zcela odstranit, a získat tak dodatečný prostor pro zavazadla; přední sedadla lze sklopit dozadu a posouvat. Sedadla ve druhé a třetí řadě lze při rodinných výletech využít jako stolky - nebo na ně pokládat knihy a hry při dlouhých nezáživných jízdách.

Toyota Avensis Verso byla od začátku navržena tak, aby nabídla dostatek prostoru pro zavazadla všech cestujících. V tomto ohledu patří k nejlepším ve své třídě. Automobil má unikátní úložný prostor pod podlahou, který zvyšuje úložnou kapacitu při sedmimístné konfiguraci sedadel. S odstraněnou druhou a třetí řadou sedadel nabízí Toyota Avensis Verso obrovský úložný prostor o objemu 1556 litrů.

Dynamický design Toyoty Avensis Verso je velmi atraktivní, elegantní a plně odráží charakter automobilu, který je vhodný ke komfortní přepravě osob i k reprezentaci. Avensis Verso má nejnižší celkovou výšku v segmentu MPV (1660 mm) a díky nízko položené podlaze a dlouhému rozvoru (2825 mm) nabízí velmi prostorný interiér. Vynikající stabilita vozu a jeho perfektní jízdní vlastnosti plynou i z celkové délky vozu (4650 mm), jeho šířky (1760 mm) a nízko položeného těžiště.

Avensis Verso nabízí vysoké světové standardy v aktivní a pasivní bezpečnosti, uspořádání a vybavení interiéru na nejvyšší úrovni a špičkové zajištění proti krádeži. Avensis Verso přináší do segmentu MPV nový, čerstvý styl, kvalitu zpracování, bohatý vnitřní prostor, atraktivní design a špičkovou "inteligentní" techniku. V segmentu MPV doplňuje nový Avensis Verso úspěšný rodinný model Toyota Previa.

Výkonné a hospodárné motory

Toyota Avensis Verso byla navržena tak, aby poskytovala vysoce kvalitní jízdní parametry a dynamický výkon osobního automobilu. Zákazníci si mohou zvolit jeden ze dvou motorů: buď nejmodernější dvoulitrový benzinový agregát s inteligentním variabilním časováním ventilů VVT-i (Variable Valve Timing - intelligent), nebo rovněž dvoulitrový vznětový motor D4-D se vstřikováním common rail. Obě pohonné jednotky jsou velmi hospodárné, poskytují vysoký výkon a vynikající jízdní zážitky.

Zážehový dvoulitr VVT-i disponuje největším výkonem 110 kW (150 k) při 6000 1/min a největším točivým momentem 192 N.m při 4000 1/min. Automobil poté dosahuje největší rychlost 190 km/h a zrychluje z 0 na 100 km/h za 11,4 sekund.

Toyota Avensis Verso s benzinovým motorem dosahuje dobých dynamických parametrů a může se pochlubit příznivou spotřebou paliva, v kombinovaném provozu pouhých 8,6 l na 100 km.

Toyota Avensis Verso se vznětovým motorem je ještě hospodárnější - s pozoruhodnými 6,5 litry na 100 km v kombinovaném provozním cyklu. Motor D4-D dává výkon 85 kW (116 k) při 4000/min a největší točivý moment 250 N.m v rozmezí 1800-3000/min. Dieselová verze dosahuje největší rychlost 180 km/h a z 0 na 100 kmlh zrychluje za 12,5 sekund.

Toyota Avensis Verso se zážehovým motorem bude rovněž nabízena se čtyřstupňovou samočinnou převodovkou. V této konfiguraci automobil zrychluje z 0 na 100 km/h za 12,1 sekund a spotřeba paliva se pohybuje okolo 8,9 litrů na 100 km.

Prvotřídní jízdní parametry

Vynikající jízdní výkony modelů Toyota Avensis Verso plynou nejen z výkonových charakteristik motorů, ale taktéž z nízké hmotnosti vozu. Toyota Avensis Verso je velmi živá a má sofistikovaný podvozek, který je zárukou patřičného cestovního komfortu, snadné ovladatelnosti a maximální jízdní stability.

S použitím vyspělých technologií dosáhli konstruktéři firmy Toyota velmi nízké pohotovostní hmotnosti vozu (ta je nejnižší v dané třídě), aniž by se snížila pasivní bezpečnost automobilu. Toyota Avensis Verso má vpředu závěsy typu McPherson a vzadu zavěšení kol se zkrutným stabilizátorem. Automobil je standardně vybaven kotoučovými brzdami, systémem ABS a elektronickým děličem brzdné síly. Výsledné brzdné dráhy jsou nejlepší v daném segmentu, což přispívá nejen k bezpečnosti a klidu posádky, ale taktéž k požitku z jízdy.

Špičková výbava

Celkové řešení interiéru je velmi příjemné, útulné, komfortní a velice praktické. Uvnitř vozu převládají na dotek příjemné materiály, vše je perfektně slícováno a do detailu propracováno. Obklady interiéru jsou buď dřevěné nebo kovové s titanovým zbarvením.

Standardní výbava všech modelů zahrnuje dálkové centrální zamykání dveří, elektricky ovládaná okna, stropní osvětlení, nastavování výšky světlometů a audiosystém se šesti reproduktory. Další prvky výbavy, jako například klimatizace, budou dodávány ve standardu podle volby jednotlivých dovozců.

Bezpečnost a zabezpečení proti krádeži

Toyota Avensis Verso přináší vysoký standard zabezpečení vozu v segmentu MPV. Aktivní a pasivní bezpečnost automobilu je na samém vrcholu třídy. Toyota Avensis Verso je standardně vybavena airbagy SRS pro řidiče a spolujezdce, za příplatek pak i bočními airbagy a bezpečnostní clonou. Všechny řady sedadel mají tříbodové bezpečnostní pásy a opěrky hlavy.

Avensis Verso je po modelu Yaris Verso již druhým automobilem s tímto označením, což jasně ukazuje na to, že Toyota bude do segmentu MPV více směřovat než dosud. Modely nesoucí označení Verso, by v budoucnosti měly být v každé modelové řadě značky.

Článek vyšel v létě roku 2001. Vydáváme ho znova při příležitosti 20. výročí webu Autorevue.cz