Toyota a Subaru svolávají tisíce vozů. Hrozí jim ztráta kola, nejvíce postižených aut je v Evropě!

Bizardní případ svolávací akce nahlásila s předstihem Toyota u modelu společně vyvíjeného se Subaru. U obou z nich může dojít k uvolnění součástky, o kterou nikdo nechce přijít.

Toyota a Subaru řeší problém se společně vyvíjenými modely bZ4X a Solterra. Zatímco NHTSA ještě nevydal oficiální zprávu, Toyota veřejnost informovala o svolávací akci na přibližně 5300 vozidel, jejichž majitelům doporučuje vůz okamžitě přestat používat. Toyota na nezbytně nutnou dobu zapůjčí náhradní vůz zdarma.

Na vině jsou šrouby kol, které se již po ujetí krátké vzdálenosti mohou povolit, což by v krajním případě vedlo k upadnutí kola. Prudké brzdění nebo agresivnější jízda toto riziko ještě zvyšují.

V případě Toyoty je postiženo 2700 vozů, z čehož 2200 zamířilo do Evropy. Na americký trh směřovalo 260 kusů, dalších 110 do Japonska a 20 do Kanady. Subaru tak detailní přehled nemá, ale většina z 2600 Solter byla určena prodejcům jako předváděcí auta, takže dohledání by neměl být velký problém. Nakonec sice zamíří k novému majiteli, ale tou dobou už bude závada odstraněna. Japonské ministerstvo dopravy uvedlo, že zatím nezaznamenalo žádný incident způsobený touto závadou.