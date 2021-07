Mobilní servis Škody na Tour de France je cirkus na kolečkách. Víte, jak funguje?

Každý den na jiném místě, časový tlak, leckdy náročné opravy. Tak vypadá denní chléb mobilního servisního týmu Škody, který se stará organizátorské vozy Tour de France. Pro slavný cyklistický závod zajišťuje Škoda podpůrná vozidla už poosmnácté. Teď značka poskytuje pohled do zákulisí vozového parku, který závodníky doprovází na 3383 kilometrů dlouhém závodě.

Jakožto páteř organizátorů i jednotlivých týmů dostanou i samotná vozidla v závodě pořádně zabrat. Mobilní servis značky se tak stará o asi 250 aut, z čehož celých 90 % jsou nejnovější škodovky. Zbytek jsou dodávky dalších značek koncernu Volkswagen. Tovární servis ale neodmítne ani vozy cyklistických týmů, pokud to jsou ty s okřídleným šípem ve znaku.

Tým sestává z pěti mechaniků, dvou klempířů a jednoho lakýrníka, k dispozici má dva externí řidiče, kteří vozí náhradní díly. A ve Francii je nezbytností také tlumočník. Sehraný tým funguje už řadu let, někteří mechanici takto jedou už osmnáctou sezónu v řadě.

„Tuhle práci je třeba dělat srdcem. A náš tým to tak má. Jsem spokojený, když vidím, že vše klape, že kluky práce baví a nekoukají, aby už byli v hotelu. Já osobně tu práci dělám taky už osmnáct let – a příští rok mě tu uvidíte znovu,“ vypráví Radovan Beran, šéf servisního týmu.

Tým provádí veškeré opravy, které se provádějí i v běžném autoservisu, tedy bourané vozy, čelní skla, výměny kol a podobně. Specifické je, že klempíři v co největší míře opravují karoserie bez poškození laku. Proto také mají jen jednoho lakýrníka. „Snažíme se lakovat co nejméně, je to práce velice náročná na prostor, technologie i čas,“ vysvětluje šéf týmu.

Auta rozdělují do několika kategorií podle důležitosti. Ředitelský Enyaq iV stejně jako komisařské vozy Superby iV mají samozřejmě přednost. Nelze je vyměnit, jsou potřeba v závodě a v perfektním stavu. „Jednou se nám stalo, že řidiči červené komisařské limuzíny zaparkovali na večer na ulici u hotelu a někdo na ně během chvíle naházel květináče. My pak jejich opravou strávili noc, aby byly ráno připravené na další etapu v dokonalé formě,“ vzpomíná s úsměvem Beran, který práci v servisním týmu TdF dále popisuje v rozhovoru níže.

