Toto vzácné Porsche 959 kdysi rozebrali Japonci, aby stvořili Godzillu. Nyní je na prodej v dokonalém stavu

Vzniklo pouze 300 kusů, Porsche do něj napěchovalo veškerou dostupnou moderní techniku své doby, ve své době bylo nejrychlejším silničním autem světa a samozřejmě má i dokonalý závodní rodokmen – ať už z rallye nebo vytrvalostních závodů. Řeč je o 959, na kterou se již od roku 2003 specializuje americká dílna Canepa Design bývalého závodníka Bruce Canepy. Jeden z jejích výtvorů je nyní na prodej – a jde o pořádně výjimečný kus se zajímavou historií.

Koncem 80. let si automobilka Nissan chtěla objednat 959 přímo od Porsche, což samozřejmě neprošlo – Němcům bylo jasné, o co sice lidové, ale přesto konkurenční automobilce jde. Japonci nakonec jeden exemplář se stříbrným lakem získali přes belgického dealera D’leteren Brothers – byl dodán jistému občanu Belgie, ale hned poté zamířil do Jokohamy. V Japonsku ani nebyl nikdy registrován, technici Nissanu jej rozmontovali a důkladně prozkoumali. Pak už začíná být jasné, jak se u nich objevil sofistikovaný pohon všech kol ATTESA ET-S, který nasadili v GT-R R32. Vůz poté odkoupil jeden z konstruktérů Nissanu, od nějž se později dostal od USA.

Společnost Canepa jej získala v roce 2019, ta jej poté začala přetvářet na svou vlastní specifikaci 959 SC, pro níž si vybírá pouze kusy v co nejpůvodnějším stavu a s nízkým nájezdem. Což toto Porsche se zhruba 1400 ujetými kilometry bez problému splňovalo. Stalo se tak součástí limitované série pouhých 50 kusů skrz na skrz modernizovaných 959.

Jde skutečně o hodinářskou práci, motor dostal nově vyvinuté ventilové rozvody, titanové ojnice, lepší vačkové hřídele, hlavy ošetřené wolframem a keramikou, titanový výfuk, špičková turbodmychadla od BorgWarner, stejně jako odolnější komponenty převodovky a pohonu všech kol. Výsledkem je výkon okolo 600 kW a 880 Nm točivého momentu místo původních 331 kW a 500 Nm – zrychlení na 100 km/h nyní zabere lehce přes 2,5 sekundy a maximální rychlost přesahuje 370 km/h.

Ruku v ruce s technikou jde i estetika. Místo původního laku Polar Silver byl použit tovární zelený lak Porsche Oak Green, kabina je pak místo originální šedivé čalouněna kůží v tabákovém odstínu. Stejný materiál byl použit i na vaky pro příslušenství do kufru, k vozu samozřejmě nechybí kompletní sada nářadí, skládací varovný trojúhelník, hever a rezervní rozvodové řemeny.

Renovace zabrala přes 4000 hodin, trvala čtyři roky a stála téměř jeden milion dolarů. Není proto divu, že odhad prodejní ceny v aukci Amelia na začátku března činí 3.250.000 až 3.750.000 dolarů – tedy až 88,6 milionu korun. Je to hodně, nebo málo za 959, která ukazuje plné možnosti své technické platformy? Tušíme, že kupec se najde.