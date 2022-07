Toto mohl být nástupce luxusního Volkswagenu Phaeton! Měřil by se s nejlepšími, ale pohřbily ho elektromobily

Volkswagen Phaeton by letos oslavil 20. narozeniny, tedy pokud by jej značka v roce 2016 nesmetla ze stolu. Přitom nástupce měl jen krůček k sériové výrobě.

Volkswagen Phaeton měl být novým vzorem pro luxusní limuzíny. Ferdinand Piëch kladl vývojářům mnohdy těžko splnitelné podmínky, nic neopomenul a každý prvek dotáhnul do precizního detailu. Technicky měl Phaeton nejlepší předpoklady na úspěch, ale cenou se vyrovnal Audi A8 a Mercedesu třídy S, což se při zdrženlivém vzhledu podobném Passatu a slovem „lidový“ v názvu neodpouští.

Trh to dal záhy najevo. Celkové prodeje byly za očekáváními a finanční výsledky šly do ztrát. Přesto automobilku neopouštěla naděje a chystala pod taktovkou Josefa Kabaně nástupce. Jenže pak v roce 2015 přišla aféra Dieselgate a spolu s mizernou poptávkou poslala o rok později Phaeton do propadliště dějin. Lépe řečeno, značka změnila priority, veškeré své úsilí vložila do platformy MEB a vydala se cestou masivní elektromobility.

Letos si ale na Phaetona vzpomněla. Možná proto, že se v Číně docela dobře prodávala první generace a duchovnímu nástupci Phideon, postaveném na platformě MLB, se stále daří.

Odtajněné fotografie jediného funkčního prototypu ukazují, jak byl nástupce blízko sériové produkci. Základem se stala platforma MLB Evo využívaná také Touaregem. Právě jeho rysy se objevují na limuzíně, což je patrné podle široké masky chladiče s bohatým chromováním a základního tvaru světlometů. Zadní svítilny se Josef Kabaň snažil ozvláštnit spojením chromovanou lištou, ale výsledek spíše připomíná moderní interpretaci Škody Superb, což není zcela příhodné.

Z Touaregu poznáváme i rozměrnou dotykovou obrazovkou, díky níž bylo možné se zbavit prakticky všech fyzických tlačítek. Nechybí leštěný dřevěný dekor ani kvalitní kůže použitá i na palubní desce. Široký středový tunel mezi řidičem a spolujezdcem vymezuje prostor také cestujících vzadu, přičemž loketní opěrka ukrývá odnímatelný tablet a panel ovládání polohy sedadel. Ti si mohli užít samostatně ovládaných sedadel s masážní funkcí a ventilací. Míru pronikajícího světla reguluje dvojice střešních oken, zatímco obrazovky multimediálního zařízení zajišťují rozptýlení posádky na dlouhých cestách. Počítalo se i s prodlouženou verzí o 120 mm ve prospěch zadních sedadel.

I když na nástupce v podobě konceptu Phaeton D2 měl opět veškeré dispozice stát se členem flotily luxusních limuzín, nelze se ubránit dojmu, že by se historie opakovala. Nelze proto mít Volkswagenu za zlé, že dal přednost elektromobilitě, kterou si díky široké škále zajímavých modelů může užít daleko více lidí.