Toto je zřejmě nejloajálnější zákazník Fiatu. Vystřídal jich 55, k automobilce má zvláštní pouto

Loajalita k jedné značce se už dneska moc nevidí, ale 84letý David Franklin je důkazem, že věrní klienti stále existují. Vystřídal jich už 55!

David Franklin je zřejmě nejloajálnější zákazník Fiatu na světě a možná i v historii vůbec. Vystřídal již 55 automobilů (32 různých modelů) a pravděpodobně skončí se stejnou řadou, s jakou začal. Dnes je mu 84 let, ale jeho spojení se značkou trvá od roku 1962, kdy nastoupil jako vedoucí prodejny ve Wembley. Bylo to první zastoupení Fiatu ve Velké Británii.

Během prvního roku si koupil za 399 liber červený Fiat 500 D s dveřmi otevírajícími se do protisměru. V dnešních cenách by to bylo 5800 liber, tedy nějakých 168.200 Kč. Během dvanáctileté kariéry se vypracoval ze zkušebního technika, přes technického zástupce až na manažerskou pozici zodpovědnou za tehdejší vlajkovou loď Fiat 130 s vidlicovým šestiválcem o objemu 3,2 litru.

Ve volném čase se aktivně věnoval terénním trialům. Mezi lety 1963 až 1967 stihl 31 závodů, z nichž si odvezl 14 prvenství a 9 druhých míst. Bronz bral pouze jednou.

Itálie ho doprovázela i v partnerském vztahu. Jeho žena Michela se narodila v Miláně a v roce 1964 se přestěhovala do Velké Británie, kde začala pracovat pro Fiat. Po dvou letech se vzali v malebné italské vesnici Bellagio nedaleko Komského jezera. Na místo je dovezl Fiat 2300 kombi, který jako první nabízel automatickou převodovku.

V roce 1974 David sice Fiat opustil kvůli rodinnému podnikání s bratrem, na italské vozy však nezanevřel. Jednak na ně má hezké vzpomínky, ale také ho nikdy nenechaly stát nepojízdného na kraji silnice, a to stihl najet odhadem milion kilometrů.

Mezi jeho nejoblíbenější modely patří Fiat Multipla, následovaný 850 Coupe a novou pětistovkou. Tu si v elektrické verzi koupil v roce 2022. Je to jeho první elektromobil a nemůže si ho vynachválit.