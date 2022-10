Toto je úplně poslední Lamborghini Aventador. Inspirací mu je unikátní Miura s těžkým osudem

Odchod dvanáctiválcového supersportu po více než deseti letech je skutečným koncem jedné (nehybridní) éry. Finále je proto sakra výjimečné.

Tak to je on: poslední z šestisetkusové finální série Aventadoru LP 780-4 Ultimae a jeden z 250 roadsterů – kupé vzniklo v 350 kusech. A je jak se patří výjimečný, protože byl v rámci individualizačního programu Ad Personam naspecifikován podle vzoru jedinečného Lamborghini Miura Roadster. Ten se představil na stánku karosárny Bertone na autosalonu v Bruselu v roce 1968. Nešlo jen o Miuru s uříznutou střechou – dostal ostře sklopené čelní sklo a boční i zadní okna mu zcela chyběla. Lakován byl speciální modrou barvou Lamé Sky Blue Acrylico, interiér měl prvky v odstínu Pelle Bianco a spodní části výplní dveří plus koberečky v rudé.

Vůz byl sice automobilkou Lamborghini testován a veřejnost ho na autosalonu vřele přijala, ale do výroby se nedostal. Karosárna Bertone jej pak prodala Mezinárodní společnosti pro výzkum olova a zinku (ILZRO), která z něj dosti nevybíravým způsobem postavila svůj vlastní showcar. Všechny možné prvky byly nahrazeny díly právě z olova a zinku, vnějšek byl přelakován nazeleno a ve stejné barvě byl vyveden i interiér – Miura také dostala nové jméno ZN75, foto najdete v galerii.

I když šlo z dnešního pohledu o neúctu k originálu, pozinkované karoserie starších, novějších i současných vozů vděčí za mnohé právě práci, která byla na ZN75 odvedena jejími druhými majiteli. Auto následně několikrát změnilo majitele, než bylo opět uvedeno do stavu odpovídajícímu bruselskému autosalonu. Stalo se tak v roce 2008, kdy také získalo na přehlídce elegance v Pebble Beach 2. místo ve třídě Lamborghini.

Poslední vyrobené Lamborghini Aventador skládá poklonu právě tomuto vozu v původním výstavním stavu. Kapotáž je lakována unikátním modrým odstínem Azzuro Flake, kombinovaným s prvky prahů, lízátka a difuzoru v provedení Grigio Liqueo (tekutá šedá) s proužkem v barvě Nero Aldebaran. Střecha a kryt motoru jsou z leskle černě lakovaného karbonu, boční vstupy vzduchu mají také tmavý odstín. Leskle stříbrná kola a černé brzdiče jsou přímým odkazem na Miuru Roadster.

Uvnitř se nachází minimalistická černo-bílá kombinace čalounění a karbonu s výšivkou Miura. Písmeno M je na ní rohaté a s čertovským ocasem tak, jako u originálu, a stejný prvek ve formě znáčku se nachází i na bocích. Příběhy prvního roadsteru značky a posledního roadsteru Aventador se nám tak hezky propletly – nový majitel, který mimochodem pochází ze Švýcarska, na něj může být právem pyšný.