Toto je asi nejbezpečnější dětská autosedačka na světě. Navrhl ji designér slavných Ferrari a McLarenů

Když jde o bezpečnost dítěte, nelze dělat žádné kompromisy. Sedačka Babyark kombinuje špičkové materiály, chytrou mechaniku i konektivitu.

Jméno Frank Stephenson jistě zná každý rodič, který se trochu více zajímá o auta. Slavný designér během své hvězdné kariéry navrhoval například Ferrari F430 nebo FXX, Maserati MC12, první novodobé Mini nebo moderní McLareny od MP4-12C až po úchvatné P1. Takovému člověku jistě můžete svěřit bezpečnost dítěte, že?

Jeho nejnovějším dílem je dětská autosedačka Babyark, inspirovaná leteckým i automobilovým průmyslem, osvědčenými řešeními ze světa přírody a vyrobená z těch nejkvalitnějších materiálů. Základ její konstrukce vychází z tvaru vejce, který umí dobře absorbovat energii nárazu. Má rám z uhlíkových vláken a speciální tlumiče SafeCoil pro zpomalení sedačky při nárazu na bezpečnou úroveň. Boční ochrana je řešena strukturou, kterou si designér vypůjčil od datlů, jejichž hlava je obzvláště odolná proti tvrdým ranám.

V sedačce je integrováno čtrnáct senzorů, které skrze aplikaci pro chytré telefony umí hlásit, zda je bezpečně upevněná, dítě se neodepnulo a zda jste ho nezapomněli v autě. Může vás také krok za krokem provést bezpečnou instalací do vozu. V případě nehody umí akcelerometry a gyroskop uvnitř ohlásit, zda je bezpečné sedačku nadále používat.

Babyark je určena pro děti od novorozenců do šesti let až do výšky 124 centimetrů. Proti směru jízdy je v ní možné převážet ratolesti do hmotnosti 24 kilogramů, po směru pak až 29,5 kilogramu. Nyní je možné předobjednat ji za zvýhodněnou cenu 990 dolarů, tedy zhruba 22 tisíc korun. Dostupná je ve čtyřech dvoubarevných kombinacích.