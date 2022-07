Toto Ferrari je jediné na světě. Nyní může být 250 GT Lusso od Fantuzziho vaše, tedy pokud máte miliony liber

Ferrari nemusí být ve zcela původním stavu, abyste za něj chtěli horentní sumy. Tedy v případě, že je jediné na světě.

Medardo Fantuzzi a jeho bratr Gino se podíleli na stavbě mnoha skvělých automobilů, mezi které se řadí například Maserati 200 S a 350S. Sám Medardo se pak podepsal také pod Ferrari 250 Testa Rossa Spyder Fantuzzi. Karosárna Carrozzeria Fantuzzi má za sebou ale několik dalších kreací, které vždy byly a jsou velmi žádané. Jedna z nich je teď na prodej.

Jde o Ferrari 250 GT Lusso, které je ve světě sběratelů taktéž velmi žádané. Toto konkrétní opustilo továrnu s číslem šasi 16 v roce 1963 se standardní karoserií. Novou karoserii dostalo až o dva roky později. Nelze si ho splést, Fantuzziho karoserie je aerodynamičtější a vůz má novou přední část s krytými světlomety. Pozor ale, ne všechny elementy jsou původní. Na světě je tak jediný takový kus.

Auto se u svého prvního majitele z Bologni moc dlouho nezdrželo a zcestovalo kus světa. Po třech letech zamířilo do Venezuely, po dalších dvou letech zase do New Yorku a poté vystřídalo ještě několik dalších majitelů. Někdy v průběhu sedmdesátých let byla na zadní část vozu nainstalována odtrhová hrana a do přední kapoty přibyly tři průduchy po vzoru 250 GTO.

Další zastávkou vozu bylo Honolulu, kde vyčkávalo dvacet let. Předposlední a poslední zastávky vozu však nemohly dopadnout lépe, dostal se totiž do rukou specialistů na Ferrari DK Engineering a GTO Engineering. Celkově tak podstoupil standardní postup renovace podle přehlídek elegance, tedy snad tu nejnáročnější možnou formu navrácení původní krásy.

Posledním krokem bylo nalakování vozu klasickou červenou barvou Rosso Corsa (původně Grigio Metallizzato). Částka za vůz zůstává skrytá, ale suma se odhaduje na sedmimístnou. Samozřejmě v librách. Ačkoliv vůz není v původním stavu, není pochyb o tom, že může být jedním z highlightů každé sbírky Ferrari.