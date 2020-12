Toto Ferrari 458 Speciale má balistickou ochranu. Jízdní vlastnosti prý zůstaly stejné

Na první pohled to tak nevypadá a při bližším zkoumání bychom stejně asi nic nepoznali, ale toto Ferrari 458 Speciale je obrněné. Vytvořila ho společnost AddArmor a poukazuje tím na to, že obrněné auto nemusí být obří obluda, která do světa vyloženě křičí, že se nechcete nechat zastřelit.

Ferrari je obalené balistickou ochranou kategorie B4, zvládne tedy střelbu z krátkých střelných zbraní až do ráže .44 Magnum. Proti samopalům vás tedy neochrání, ale s Glockem si bez problémů poradí. Menší kategorii ochrany má Ferrari především díky jízdním vlastnostem, které si výrobce přál nechat téměř stejné.

Díky speciálnímu materiálu přidala ochrana pouze 70 kg hmotnosti, aby se ale dopad na jízdní vlastnosti minimalizoval, má 458 Speciale příplatkové karbonové doplňky a lehčí výfuk Capristo. Oproti původním hodnotám má tak vůz jen o 67 kg vyšší hmotnost. Vzhledem k pár desítkám koní, které přidává výfukový systém, by měly zůstat vlastnosti na úrovni základního vozu.

Cena tohoto prototypu se odhaduje na 625.000 dolarů, tedy v přepočtu 13.337.500 Kč. Balistická ochrana se z vozu při případném dalším prodeji dá odinstalovat. V nabídce značky AddArmor najdete třeba i obrněnou Teslu. Nechybí pak ani typická obrněná SUV.