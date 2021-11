Toto byl první zákazník Bentley. Playboy, závodník a vlastník britského ostrova

Automobilka Bentley byla založena na začátku roku 1919 a první vůz dodala o dva roky později. Zatímco tedy před dvěma lety slavila sto let na trhu, letos je čas na oslavy sto let od svého prvního zákazníka. V tiskové zprávě nás tedy bere o století zpět, aby nám řekla, jak to tehdy probíhalo a kdo byl prvním soukromým majitelem jejich vozu.

Prvním majitelem vozu Bentley byl bohatý Londýňan Noel van Raalte, playboy a závodník, který se třeba v roce 1915 zúčastnil závodu Indianapolis 500 s vozem Sunbeam 500. Tehdy skončil ze 24 závodníků na 10. místě. Tohoto závodu se mimochodem zúčastnil i Švýcar Louis Chevrolet.

Bentley Flying Spur přejelo Island na jeden zátah. Využilo jen obnovitelnou energii

Noel van Raalte a jeho rodina vlastnili Brownsea Island, největší z osmi ostrovů u hrabství Dorset, kde je dnes z velké části přírodní rezervace. Van Raalte si koupil Bentley 3-Litre za 1150 liber. Jeho vůz byl vyroben v Cricklewoodu a poháněl ho řadový čtyřválec o objemu 3,0 litru, který v 3500 otáčkách dosahoval výkonu 71 koní. Maximální rychlost byla 129 km/h.

Ačkoliv byl van Raalte prvním zákazníkem, nebyl prvním člověkem, který si Bentley osobně vyzvedl. Tím byl až Velšan Ivor Llewellyn. Mimochodem jeho syn ztvárnil postavu Q v prvních filmech s Jamesem Bondem, konkrétně od Srdečných pozdravů z Ruska po Jeden svět nestačí. Jak je ten svět malý, že? Tohle auto dokonce pořád existuje a je prvním dochovaným Bentley.

Bentley znovu postavilo mocný Blower. Už najezdil přes deset tisíc kilometrů!

Dnes koupíte Bentley 3-litre za deset až dvacet milionů korun. Ceny se hodně různí podle historie konkrétního kousku. Spousta z nich jich totiž závodilo. John Duff a Frank Clement s ním vyhráli v roce 1924 Le Mans. Dudley Benjafield a Sammy Davis tento úspěch o tři později zopakovali.