Top Gear láká na novou řadu. První upoutávka je nabitá akcí i super auty

Slavný Top Gear z produkce BBC se pomalu a jistě vrací do éteru s novou řadou. V pořadí již 30. série motoristické show má první upoutávku, ze které není pochyb, že se poslední trojka moderátorů Chris Harris, Paddy McGuinness a Freddie Flintoff zase dostane do vtipných situací a šílených výzev, a to za volantem zajímavých aut.

Na klasické silniční testy nových aut dojde také. Upoutávka odhaluje záběry Ferrari Roma či Land Roveru Defender, přičemž ze zákulisních informací je jisté, že novinář Harris usedne i za volant Toyoty GR Yaris nebo hybridního Lamborghini Sián.

Land Rover Defender V8 oficiálně: Osmiválec stále žije! Přináší 525 koní

Mimo to ale nebudou chybět klasické segmenty s ojetinami, kdy se v rámci jedné výzvy moderátoři pustí do vlastní verze triatlonu. Co však bude podmětem závodu s rozpůlenými auty, to můžeme zatím jen odhadovat. Na chvilku se v záběrech mihne i Bondův Aston Martin DB5 či elektrický off-road speciál ze série Extreme E, který bude závodit proti muži s jetpackem.

Datum premiéry 30. řady Top Gearu zatím BBC neupřesňuje. Fanoušci ale určitě nebudou čekat dlouho.