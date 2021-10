Tomáš Enge zveřejnil video za volantem své Formule 1. Zvuk V10 je ohomující!

Tomáš Enge je i po dvaceti letech jediný Čech, který odjel závod Formule 1. V roce 2001 odstartoval z roštu třech Velkých cen v monopostu Prost AP04 Acer. Nejlepší umístění se mu povedlo v italské Monze, kde dojel dvanáctý. V americkém Indianapolis pak dojel čtrnáctý a v japonské Suzuce bohužel nedojel vinou poruchy ložiska levého předního kola.

Tomáš Enge a jeho cesta do F1: I po 20 letech je jediný Čech, který odjel závod

Tomáš Enge svůj konkrétní monopost vystopoval ve Francii, kde ji majitelé drží v provozuschopném stavu. Dohodl se tedy s nimi na jízdě oslavující dvacet let od debutu v královně motorsportu a diváky mosteckého okruhu tak minulý víkend rozvášnil třílitrovým desetiválcem. Absolvoval dvě jízdy a udělal tak třešničku na dortu krásného eventu The Most World Weekend.

Enge samozřejmě nemohl jet naplno, ale i tak jízda napumpovala adrenalin do žil jemu i lidem na tribunách. Jízdu na okruhu si úspěšný český jezdec natočil a video publikoval na svých sociálních sítích. Dává tak příležitost okusit atmosféru formulí z počátku milénia i těm, kteří se na okruh nemohli dostavit.