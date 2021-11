Tomáš Enge za volantem F1 v Mostě: Podívejte se na skvostné záběry z dronu

Zanedlouho to bude měsíc, co Tomáš Enge na mosteckém okruhu oslavil 20. výročí prvního startu ve Formuli 1. Dodnes je jediným Čechem, který v královně motorsportu odjel celý závod. V italské Monze dojel dvanáctý, v americkém Indianapolis čtrnáctý a v japonské Suzuce bohužel nedojel vinou poruchy ložiska levého předního kola.

Tomáš Enge a jeho cesta do F1: I po 20 letech je jediný Čech, který odjel závod

Tomáš absolvoval dvě jízdy během eventu The Most World Weekend. Podařilo se mu na ni sehnat svůj monopost Prost AP04, který vystopoval ve Francii. Během jízd si Tomáš jízdu nahrával na akční kameru. Nejde ale o jediný záznam z akce, vyšlo totiž nyní i oficiální video, ve kterém nechybí akční záběry ze závodního dronu.

„Na začátku jsem nevěděl, jestli to auto vůbec ještě existuje. Hledal jsem na internetu monopost Prost AP 04 z roku 2001 a obvolával jsem lidi, kteří by mi mohli dát nějaké indicie. Nakonec jsem skutečně narazil na člověka, který jeden monopost aktuálně vlastní a udržuje v chodu. Ještě větší překvapení nastalo, když jsem se dozvěděl, že jde o vůz s číslem šasi 03. To je totiž přímo vůz, ve kterém jsem před dvaceti lety závodil. Nemohl jsem tomu uvěřit. Další věc byla vyjednat zapůjčení vozu sem do České republiky, abych se s ním mohl svézt při plánované oslavě. Nebylo to jednoduché, ale o to větší motivaci jsem měl vůz sem dostat,“ uvedl Tomáš v tiskové zprávě.

„Byl to neskutečný pocit a o to víc, že to bylo přesně auto, s kterým jsem před dvaceti lety absolvoval tři Velké ceny. Hrozně jsem se těšil, až se v něm zase svezu. Nedá se to popsat. Jen když uberete plyn, je to jako když v sériovém autě šlápnete naplno na brzdu. Snažil jsem se každý okamžik zapsat do paměti a maximálně užít,“ dodal.