Tomáš Enge a jeho cesta do F1: I po 20 letech je jediný Čech, který odjel závod

Všechno začalo 11. září 1976, což je datum narození Tomáše Engeho. Jeho otec Břetislav byl legendární automobilový jezdec, který se podílel na zisku titulu mistrů Evropy pro značku Škoda v roce 1981. Vytvořil legendární závodnickou posádku se Zdeňkem Vojtěchem v cestovním voze BMW. V roce 1986 se stal dokonce továrním jezdcem německé značky.

Tomáš začal závodit v roce 1992 s Fordem Fiesta, ale po první zkušenosti s formulovým vozem v závodnické škole Jiřího Mičánka bylo rozhodnuto. V roce 1996 vyhrál německé mistrovství formule Ford a jeho další cesta vedla přes formuli 3 až do formule 3000, což je současná formule 2. V sobotu 11. prosince 1999 si na okruhu ve španělské Barceloně poprvé vyzkoušel monopost formule 1. S monopostem stáje Jordan byl jako nováček jen o 1,4 sekundy pomalejší než stálý jezdec britského týmu, Ital Jarno Trulli.

Věděli jste, že Tomáš Enge byl málem bájný The Stig?

Začátkem září 2001 havaroval v úvodním kole belgické Velké ceny Brazilec Luciano Burti. Naštěstí ne vážně, ale jeho start v dalším závodě byl vyloučen. Tomášova zastupující agentura začala okamžitě jednat a ještě v nejbližším týdnu absolvoval Tomáš Enge seznamovací jízdy s monopostem Prost Acer na francouzském okruhu Magny Cours. Během dvou dnů najezdil 119 okruhů, což obnášelo 506 kilometrů. Bezchybně zvládl také několik tréninkových zastávek v boxech na výměnu pneumatik. Ve středu 5. září byl jen o sekundu pomalejší než Juan Pablo Montoya (Williams) a o den později zaostal jen o sedmnáct setin za Jensonem Buttonem (Benetton).

„Určitě mi pomohla zkušenost s jordanem z prosince 1999, věděl jsem, do čeho jdu. Tehdy se zkoušelo auto, tentokrát jsem zkoušel sám sebe. Druhý den testů se mi dařilo jezdit v nejrychlejších zatáčkách na limitu a mít auto pod kontrolou. Dosažené časy nebyly rozhodující, důležité bylo, abych si zvykl na řazení pod volantem a kontrolu prokluzu kol,“ uvedl tenkrát po skončení testů Tomáš Enge.

Proč neudělal Tomáš Enge díru do světa

Příznivě se tvářili také ve stáji Prost. „S Tomášem jsme velmi spokojeni. Odvedl perfektní práci! Říkali to všichni, kdo se na testu podíleli. Lidi od týmu, od motorů Ferrari a od pneumatik Michelin, byli příjemně překvapeni jeho výkony. Myslíme si, že bude hodně dobrým jezdcem,“ uvedl tehdy manažer stáje Prost John Walton.

Právě tento člověk byl 10. září 2001 hostem tiskové konference na pražském Barrandově, kde byl oficiálně oznámen start Tomáše Engeho v závodě formule 1 v italské Monze. V pátek 14. září absolvoval Enge po skončení tréninků oficiální tiskovou konferenci. V sobotu během kvalifi kace selhal agregát ferrari v jeho monopostu a Tomáš musel přesednout do náhradního vozu. Dosáhl dvacátého času z dvaadvaceti

jezdců. Hned před ním stál na startu Jos Verstappen, otec současného pilota F1.

Menší technické problémy se objevily ještě v nedělním dopoledním zahřívacím tréninku, ale v samotném závodě se mu naštěstí vyhnuly. V cíli byl klasifikován jako dvanáctý a porazil tehdy dvacetiletého španělského mladíčka Fernanda Alonsa.

Toto je nový design pro F1. Monopost trochu přibral, ale slibuje těsnější souboje

V závěru září závodil Tomáš Enge na legendární trati Indianapolis v rámci Velké ceny USA. V kvalifikaci měl vinou brzd nehodu a závod dokončil na čtrnáctém místě. V japonské Suzuce měl opět nehodu při tréninku, ale závod bohužel nedokončil. „Zpočátku jsem myslel, že mám uvolněné kolo. Prošlápl jsem brzdový pedál, brzdy nezabraly, a tak jsem musel odstoupit,“ říkal tehdy. Ve formuli 1 odjel během tří závodů 166 kol, což bylo celkem 849 kilometrů.

V roce 2002 startoval opět ve formuli 3000. Čtyřikrát byl v cíli odmávnut na prvním místě, k tomu přidal čtyři vítězství v kvalifikaci a pět nejrychlejších kol závodu. Získal titul. Světová rada Mezinárodní automobilové federace (FIA) ho však dodatečně vyloučila ze závodu v Maďarsku, po kterém mu byla zjištěna přítomnost zakázaných látek THC v moči.

Ranní Prahou se prohnala Formule 1. Netradiční budíček řidil David Coulthard

V roce 2003 vyhrál s vozem Ferrari 550 Maranello kategorii GTS v Le Mansu. Jako první Čech absolvoval seriál severoamerických formulí Indycar a startoval v 500 mil

Indianapolis. V roce 2009 triumfoval v European Le Mans Series s vozem Lola-Aston Martin LMP1. S Janem Charouzem a Němcem Stefanem Mückem vyhráli seriál a byli absolutně čtvrtí ve 24 hodin Le Mans jako nejlepší vůz s benzinovým motorem. V roce 2021 debutoval Tomáš Enge na Rallye Dakar s buginou jako člen roudnického týmu Buggyra.

Od doby jeho startu ve formuli 1 si řízení monopostu F1 vyzkoušeli Jarek Janiš (Jordan, 2003), Jan Charouz (Renault, 2010 a 2011) a Josef Král (Hispania Racing, 2011). Kdy se Česká republika dočká dalšího jezdce v Engeho stopách?

Vzpomínka autora: Dočkáme se?

Autor textu o startu prvního Čecha ve formuli 1 připomíná události a okolnosti dnů, kdy se v celé České republice mluvilo o světě F1.

Byl to tehdy, v září 2001, hektický týden, který završil Tomášův start v italské Monze. Začalo to v pondělí na pražském Barrandově tiskovou konferencí, kde byl oficiálně oznámen start Tomáše Engeho ve formuli 1.

Red Bull překonal sám sebe. Formule 1 v Česku a na Slovensku bere dech (video)

Úterý byl den Engeho 25. narozenin. S fotografem Jirkou Křenkem, který fotí F1 dodnes, jsme vyrazili odpoledne do Liberce. Navštívili jsme rodinu Engeových, abychom si popovídali o Tomášovi s jeho rodiči. Jako spousta lidí na celém světě jsme tehdy nevěřícně zírali na televizní obrazovku, kde probíhaly záběry z útoku na newyorská Dvojčata. Nikdo z nás nechápal, co se vlastně stalo, a ještě večer se začalo mluvit o tom, zda se závod v Monze vůbec pojede.

Formule 1 se ukázala jako silný fenomén a Tomáš do Monzy odcestoval. Moje povinnosti mě bohužel na jeho premiéru nepustily a já zamířil na německý okruh Lausitzring, kde se odehrávala premiéra severoamerického formulového seriálu Indycar. Do Itálie odjel tehdejší šéfredaktor Světa motorů Petr Dufek. V sobotu jsem byl na vlastní oči z tribuny Lausitzringu svědkem havárie Alessandra Zanardiho, který následně přišel o značné části obou nohou. Dodnes mám v uších výkřik ženy, která stála vedle mě na tribuně, když došlo k osudné srážce. V tiskovém středisku seděl fotograf, který moment střetu zachytil. U jeho stolu stála dlouhá fronta zájemců o jeho snímky.

Aston Martin ukazuje safety car pro letošní sezónu F1. Podělí se s Mercedesem

Druhý den, v neděli 16. září, jsem samozřejmě seděl napjatě u televize a přál si, aby Tomáš závod dokončil. Nakonec se to podařilo, v cíli byl odmávnutý dvanáctý, o jedno místo před Fernandem Alonsem. Dokonce ve svém posledním kole zajel svůj

nejrychlejší čas v závodě. Následovalo čtrnácté místo v americkém Indianapolisu a start v japonské Suzuce. Tady musel Tomáš odstoupit jedenáct kol před koncem pro poruchu

brzd. Tehdy, 14. října, 2001 odstartoval Čech zatím naposledy do závodu formule 1. Kdo ho bude následovat a kdy to bude?

Nervózní jsem nebyl

Když dokončil jako první Čech závod formule 1, objevil se před novináři. Přinášíme jeho tehdejší výroky pro Svět motorů tehdy a teď.

2001: Co na vás během víkendu nejvíce zapůsobilo?

Se závodem jsem spokojený, s výkonem z tréninků nikoliv. Bohužel mi dlouho trvalo, než jsem si zvykl na vůz s menším přítlakem. Vinny byly technické problémy, které se objevily v trénincích. Nebyl bohužel čas, abych se do jízdy patřičně vžil. Při závodě jsem se hodně naučil a teď už mi nebude dělat ovládání vozu problémy.

2001: Před startem jste vyrovnaný?

Od příjezdu do Monzy ve středu jsem se nezastavil. Poskytl řadu rozhovorů, a především se věnoval týmu. Ve formuli 1 potřebujete třikrát tolik času na konzultace, než tomu je ve formuli 3000. Našel jsem si však čas před kvalifikací i před závodem se na půl hodiny natáhnout a soustředit.

2001: Jaké postřehy máte z jízdy s vozem během závodu?

V samotném tréninku mi dělalo problém nalezení brzdného bodu před zatáčkou a jakou rychlostí do ní najet. Věděl jsem, že v závodě to bude složitější, protože budu mít na začátku plnou nádrž. A to je sto litrů, zatímco v tréninku jen třicet. Jediným větším problémem, který jsem měl, byla mírná nedotáčivost. Při samotném závodě byl vůz vcelku neutrální. Vyvážení auta bylo lepší než v trénincích a kvalifikaci.

Podívejte se, kolik mohou jezdci Formule 1 vydělat na Instagramu. Hamilton kraluje

2021: Sledujete pořád dění ve formuli 1?

Udržuji si přehled neustále. Nedívám se na každý závod detailně, ale zhlédnu sestřihy kvalifikací i závodů, abych měl přehled. Nemám prostor a čas zabývat se detailně děním v F1. Líbí se mi souboje kolo na kolo, napínavé závody a boj o titul do konce sezony. Nemám ani žádného závodníka jako svého favorita.

2021: Jste v kontaktu s lidmi, se kterými jste se v F1 potkával?

Byl jsem letos na závodě formule 1 v Maďarsku, kde se jely série formule 2 a 3. Potkal jsem se s kameramanem, který točil formuli 3000, když já v ní působil, a dělá stejnou práci dodnes. Dřívější manažer stáje Durango v F3000 působí jako jeden z lidí, kteří řídí seriály F2 a F3. Člověk, který mi dělal v roce 1999 mechanika ve stáji Raffanelli, montuje v týmu Prema F3, kterou prošel před pár lety Mick Schumacher.

2021: Chtěl byste ještě něčeho v motosportu dosáhnout?

Desátý start v Le Mansu a úspěšný výsledek na Dakaru. Rád bych dokázal, že člověk, který není zkušený offroadový jezdec, může uspět. Pokud ovšem ani jedno nebo druhé nevyjde, nebude mi to líto.

Malé modely a karton. Fotograf si realistické snímky ze závodů F1 vytvořil v pokoji

Co říkali čeští odborníci?

Svět motorů oslovil v roce 2001 po premiéře Čecha ve formuli 1 osobnosti českého motoristického sportu. Vybrali jsme z tehdejších vyjádření tři, dva bohužel již nežijí.

Břetislav Enge: „Na tenhle závod jsem se samozřejmě díval jinak než na všechny předchozí. Stáli jsme s manželkou přímo v boxu týmu Prost, abychom mohli být u všeho pěkně zblízka. Soustředil jsem se na Tomáše a nijak moc nevnímal, jak se závod vyvíjí. Myslím, že víkend zvládl výborně. Dosáhl přesně toho, v co jsme předem doufali, takže jsem z jeho prvního vystoupení ve F1 maximálně spokojený.“

Jiří Křenek: „Když jsem Tomáše fotil mezi všemi hvězdami formule 1, trochu se mi roztřásly ruce. Bylo skvělé být mu v boxech týmu Prost nablízku a sledovat jeho veškeré počínání. V průběhu startu i závodu se mě chvílemi zmocňovalo takové vzrušení, že jsem místy až zapomínal na svoji práci a fandil Tomášovi. Byl to pro mě ohromný a nezapomenutelný zážitek."

Petr Minařík: „Jedná se o velký den pro české automobilové fanoušky. Viděl jsem, jak na startovní čáře pár minut před startem dodával Eddie Jordan Tomášovi odvahu. V tu chvíli mi došlo, že Tomáš se už skutečně stal součástí světa formule 1 a na automobilovém Everestu ho berou. Ten pocit stál za to.“

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 09/2021. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.