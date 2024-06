Tohoto detailu v kufru nové Škody Superb si skoro nikdo nevšiml. Přitom je to užitečná novinka

Je tomu necelý týden, co jsme vydali první jízdní dojmy s novou Škodou Superb ve verzi liftback. Snažil jsem se v nich nastínit, jak v praxi funguje nové ovládání infotainmentu a že je možné ovládat některé funkce i kolenem, přestože to tak výrobce jistě nezamýšlel. Svezl jsem se se silným turbobenzinem i turbodieselem a došel k závěru, že neuděláte chybu, když nebudete chtít vždycky to nejlepší a největší. Nebo že infotainment samotný už fakt není kamenem úrazu.

Pokud si chcete jízdní dojmy připomenout, najdete je tady. Stran nového superbu je tady ale ještě něco, o čem jsem nepsal – o jeho chytrých řešeních. V dnešní době už totiž ta legendární Simply Clever řešení nepředstavují jenom škrabka na led v krytu hrdla palivové nádrže, USB zdířka ve vnitřním zpětném zrcátku nebo víčko nádržky pro kapalinu do ostřikovačů, které je zároveň trychtýř. Dnes dělají dojem i takové detaily, jako QR kód v kufru, který vypadá, jako by někdo zapomněl při výrobě sundat štítek z dílu obložení.

Nová Škoda Superb: Rozměry ve srovnání s předchůdcem Karoserie Liftback Kombi Délka [mm] 4 912 (+43) 4 902 (+40) Šířka [mm] 1 849 (–15) 1 849 (–15) Výška [mm] 1 481 (+12) 1 482 (+5) Rozvor [mm] 2841 2841 Objem kufru [l] 645 (+20) 690 (+30)

Tento detail nenajdete ani v soupisu chytrých řešení v oficiální tiskové zprávě týkající se interiéru nového superbu. Zástupci automobilky na něj pouze upozornili během krátké tiskové konference v rámci představení vozu v Karlových Varech a najít fotku QR kódu se mi podařilo až po dlouhé hledání. Tak o co tedy vlastně jde a proč je QR kód v kufru?

Jde o novinku, která vám pomůže co nejlépe využít kufr superbu a superbu kombi. O tom, jaký mají objem a že se uvnitř nacházejí háčky na tašky, sítě a dvojitá podlaha, to dneska ví kdekdo. Ale věděli jste třeba, že krycí roletu nemusíte při potřebě využití maximálního prostoru nechávat doma, kde najdete takzvané cargo elementy a k čemu slouží, nebo že je možné si ložnou plochu rozdělit hliníkovou přepážkou? Stačí telefonem naskenovat QR kód a v prohlížeči spustit video – a to jak pro liftback, tak i pro praktičtější kombi.

Až tedy uvidíte novou Škodu Superb naživo a bude vám vrtat hlavou, k čemu je QR kód v zavazadelníku, budete mít jasno. Ony totiž nejsou důležité jen litry, ale také pravidelnost ložné plochy a „zákoutí“, která byste třeba hned neobjevili. A těch je tady dost. Před začátkem letních prázdnin a dlouhými cestami na dovolenou se totiž hodí každá skulinka.