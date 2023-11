Tohle že je Dacia Duster? Nová generace vypadá drsně a má hybrid i čtyřkolku, škrábance už neřešíte

Nová Dacia Duster nedává moc prostoru ke kritice. Má všechno, co byste od levného SUV očekávali. A možná i něco navíc.

Duster je pro automobilku Dacia již kultovním modelem, který si oblíbili domácnosti snad ze všech koutů nejen Evropy. Levné, ale zároveň robustní auto je tu nyní již ve třetí generaci. A jak se dalo čekat, opět vystupuje ze stínu svého mediálního obrazu levného auta a jde zase o kus dál. Předchozí generace nabídla lidem z venkova zbrusu nové SUV s plnou zárukou za cenu ojetiny. Co nabídne tahle nová?

Design už rozhodně není usedlý, třetí Duster je samá hrana a sval, které si vypůjčil od dřívějšího konceptu Bigster. Jestliže předchozí generace vypadala robustně, tak tahle třetí už vyloženě křičí do světa svou houževnatost a budí dojem hodnotného a odolného auta. Vsadím se, že kdyby tam nebylo logo Dacie, považovali by to mnozí za něco z Japonska.

Design je navíc účelný. Ochranné lišty bočních prahů, lišty podběhů kol, trojúhelníky předního nárazníku, přední a zadní nárazníky a lemy zadního nárazníku jsou vyrobeny z nového robustního materiálu Starkle vyvinutý automobilkou. Ano, Duster nemá lakované nárazníky. Není to ale kvůli nízké ceně, dacia očekává, že auto budete používat tak, jak máte, takže jsou výše zmíněné prvky odolnější a nebudou na nich výrazně vidět škrábance.

Zbrusu nový je také interiér, který má toho s předchozí generací společného skutečně málo. Všimnete si možná tak stejných klik dveří, tlačítek na volantu nebo hlavice řadicí páky. Jinak je ale volant nový a třeba uspořádání palubní desky se zcela změnilo. Nový infotainment o úhlopříčce 10,1 palce (od výbavy Expression) je nyní až nad výdechy ventilace a je natočený směrem k řidiči. Ovládání klimatizace se změnilo z otočných ovladačů na panel tlačítek.

V případě výbavy Extreme pak máte čalounění z omyvatelné tkaniny Microcloud nebo gumové rohože vpředu, vzadu i v zavazadelníku. Využitelnost vozu můžete podpořit příslušenstvím InNature, kdy nechybí ani spací vestavba po vzoru modelu Jogger. Na druhém konci nabídky, u výbavy Essential, vůz zase nabídne multimediální systém Media Control, který je možné ovládat přes aplikaci v mobilním telefonu.

Bystré oko si určitě všimlo i digitálního přístrojového panelu místo klasické přístrojovky, který bude možné přizpůsobovat a je standardem od výbavy Expression. K výbavě nového SUV se pak může řadit i bezdrátové nabíjení mobilních telefonů nebo konektory USB-C. Potěší i přítomnost položek jako tempomat, rozmrazování předního skla nebo vyhřívání volantu.

Duster stojí na platformě CMF-B, se kterou nám výrobce slibuje méně hluku i vibrací při současném navýšení jízdního komfortu. Zároveň se zvětšila prostornost interiéru a objem zavazadlového prostoru narostl o 6 procent na 472 litrů. Duster bude i v této generaci dostupný s pohonem všech kol, přičemž v této konfiguraci nabídne světlou výšku až 217 mm. Přední a zadní nájezdové úhly činí 31 a 36 stupňů. Důležité informace o jízdě v terénu včetně úhlu náklonů lze hlídat přes displej. Přítomen je i asistent pro jízdu ze svahů.

Chování pohonu všech kol bude možné přizpůsobit jedním z jízdních režimů, kterými jsou Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road nebo Eco. Ale nyní konečně k motorům. Fanoušky LPG určitě potěší motorizace Eco-G 100, litrovým tříválcem, který díky 50litrové nádrži na benzin a stejně velké nádrži na plyn dokáže ujet až 1300 kilometrů na naplnění. Dále je tu tříválcová jedna-dvojka, která nově nabídne technologii mild-hybrid. Vůz s ní má být pohotovější a lépe reagovat na plynový pedál než je tomu u aktuální verze s motorem TCe 130. Tento motor lze mít s pohonem všech kol a manuálem.

Na konec je tu nová motorizace Hybrid 140. Již dříve avizovaná ekologicky zaměřená motorizace je zároveň tou nejdynamičtější. Najdete tu benzinovou jedna-šestku o výkonu 94 koní, které sekunduje elektromotor o výkonu 49 koní a startér-generátor. Převodovku už znáte z renaultů, je to automat se čtyřmi stupni pro spalovací motor a dvěma pro elektromotor. Baterie má kapacitu 1,2 kWh a je možné cestovat až 80 procent doby jízdy po městě na elektřinu.

Na závěr se Dacia zmiňuje o výbavách, které jsme už trochu načali během textu. Základem je Essential, kde najdete střešní ližiny, centrální zamykání, manuální klimatizaci nebo automatické potkávací světlomety. Vyšší Expression nabídne 17palcová hliníková kola, digitální přístrojový štít, 10,1palcový infotainment, parkovací kameru, připojení chytrých telefonů, zadní okna v elektrice nebo automatické stěrače.

Verze Extreme přidává mlhové světlomety, omyvatelné čalounění, automatickou klimatizaci, hands-free kartu, elektrická zrcátka nebo modulární střešní ližiny. Journey taktéž vychází z Essential a přidává navrch ještě 18palcová hliníková kola, mlhovky, multimediální systém Media Nav Live s navigací nebo prémiové reproduktory Arkamys. Dacia s novým dusterem opět míří k nejlepšímu poměru cena/výkon na trhu. O vstupu na český trh vás budeme informovat.