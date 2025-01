Tohle závodní Ferrari jde koupit relativně levně. U 360 Challenge se prohnete spíš za servis

Když se řekne, že v aukci bude závodní Ferrari, asi se psychicky připravíte spolknout šíleně vysokou částku, která může být klidně i ve stovkách milionů korun. Tak to prostě je, závodní vozy této italské automobilky patří k těm nejdražším věcem na čtyřech kolech. Jenže teď bude v aukci závodní Ferrari, které bude doslova za pakatel.

Je to totiž Ferrari 360 Challenge. S odhadovanou cenou 100 až 120 tisíc, tedy 2,5 až 3 miliony korun, je to vlastně cena jako za normální nezávodní 360 Modernu v nějakém normálním stavu. Tohle auto má dokonce certifikát od Ferrari Classiche, který získalo v červnu roku 2022 a má tu důležitou „Červenou knihu“.

Možná vás napadne, co s tím budete dělat? No jestliže dříve se jezdilo Ferrari Challenge, tak dnes s tímto autem můžete jezdit Cavallino Classic Cup. Tohle auto v něm jezdilo v letech 2022 a 2023, přičemž během sezony 2023 dostalo servis v hodnotě 20.000 eur. Na to se tedy taky připravte, servisování takových aut není žádná láce.

Vůz byl dodán v roce 2004 a ještě v témže roce debutovalo během Ferrari Challenge Series ve Spa. Mezi lety 2006 až 2011 jezdilo auto v Dánsku a ve Švédsku a získalo dokonce tři pódiová umístění. Modro-bílý polep dostal vůz až od současného majitele, který s ním jezdil po okruzích v kontinentální Evropě. Během Cavallino Classic Cup vůz odjel Red Bull Ring, kde získal 1. místo ve své třídě a 3. místo celkově. Na Misanu to bylo 1, místo ve třídě a 2. místo celkově.

Zmíněný servis zahrnoval zadní brzdové kotouče, nové náplně nebo přečalounění řidičova sedadla. Závodní 360 se od běžné zas tak výrazně nelišila, však to byl jen takový gentleman racer. Vůz měl aerodynamický paket nebo lepší brzdy a přišel o některou výbavu včetně klimatizace, sterea, hlukové izolace nebo ruční brzdy. Výstupní výkon motoru F131 byl shodný s Modenou, tedy 294 kW.