Tohle Porsche 911 Targa můžete mít za 400 tisíc. Nesmí vám ale vadit, že je to limuzína před kompletní renovací

Zakladatel restaurační sítě Benihany Rocky Aoki měl netradiční zálibu v autech, která přestavoval na sportovní limuzíny. Nyní je na prodej jeho Porsche 911 targa z roku 1974. Bude na něm ale trochu práce.

Rocky Aoki, zakladatel restaurační sítě Benihany, měl docela výstřední vkus a oblibu transformovat sportovní vozy na bizarní limuzíny. Byl zvěčněn před takto upravenou Corvettou C3, ale daleko známější je jeho prodloužené Porsche 911 targa, které je právě na prodej.

Nechal si jej postavit zakázkovou dílnou na východním pobřeží pravděpodobně začátkem devadesátých let. Limuzína je složená ze dvou Porsche 911 targa z roku 1974 a karoserii zdobí bodykit ve stylu supersportu 959. V roce 1991 se s ní účastnil týdenního závodu nadšenců Car and Driver One Lap of America. Tehdy mělo Porsche zelený lak polepený logy sponzorů. Interiér v přední části zdobily anatomické sedačky s integrovanými opěrkami čalouněné do bílé kůže s červeným lemováním. V zadní sekci se nacházela televize s rádiem, minibar a nouzová postel situovaná na levé straně. Kromě bílé kůže použil Aoki ještě červené a zelené proužky.

Bohužel, postupem času jeho limuzína chátrala a nyní jde o exemplář ke kompletní renovaci. Základ karoserie však zůstává zdravý a bez koroze. Hlavní díly jsou zachovalé, avšak zadní odnímatelný panel střechy potřebuje vyhotovit znovu. Navzdory obutým starým pneumatikám působí kola zachovalým dojmem. Díky dobovým fotkám, které zveřejnil autor Carl van Kesteren, můžeme vidět, že se sestava u středové přepážky změnila na skříňky s dřezem.

Současný majitel vůz získal krátce po Aokiho odchodu v roce 2008. Více jak dvacet let není přihlášené a je třeba dodat i nový motor, který během let z auta zmizel. Stejně tak nejsou k vozu doklady. Porsche se nachází v Los Angeles a je k dispozici za v přepočtu 396.000 korun.