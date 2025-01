Tohle nádherné Ferrari 400i je naskrz vzácně zelené. V aukci ale nemusí přijít na majlant

Elegantní Ferrari 400 patří v historii italské značky mezi ty modely, které mnohem častěji odbočily od fádního pravidla, že „Ferrari mají být červená“. Z rozličné palety laků se však i přesto najdou vzácnější specifikace, které zaujmou na první dobrou. Do aukce společnosti Bonhams tak nyní míří nádherně zelený exemplář vylepšené specifikace 400i, navíc po nedávné kompletní renovaci.

Kousek z roku 1981 nelze přehlédnout díky své zelené metalíze Verde Pino, kterou navíc původní německý majitel zkombinoval s koženým čalouněním rovněž v zeleném odstínu. Jediným opravdovým kontrastem v interiéru je nakonec dřevěné obložení středového panelu. Exkluzivitu si tedy nabízený exemplář drží i v rámci vlastní produkce (400i vzniklo jen 1305 kusů, z čehož 883 kusů bylo vybaveno automatickou převodovkou).

Pohodlný dvanáctiválcový grand tourer vycházející z původního modelu 365 GT4 2+2 se, jak napovídá zdejší označení 400i, dočkal na konci 70. let 4,8litrové jednotky již vybavené vstřikováním paliva Bosch K-Jetronic. V této modernizované verzi nabídla „čtyřstovka“ 310 koní (228 kW) a maximální rychlost 240 km/h. Mimo zde nabízený třístupňový automat byl motor standardně spojen s pětistupňovou manuální převodovkou.

Tehdejší rival Bentley či vrcholných Mercedesů se po životě v Německu přesunul na posledních deset let do vlastnictví jistého sběratele z Blízkého východu. Zájemcům v Evropě se však opět přiblíží, jelikož bude dražen 6. února během aukce v Paříži. Znalci ze společnosti Bonhams odhadují, že tento ojediněle specifikovaný kus by mohl nového majitele přijít na 30.000 až 40.000 eur, tedy v přepočtu okolo 760.000 až 1.000.000 korun.