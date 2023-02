Tohle jsou ty nejlepší aukce roku 2022: Schumacherovo Ferrari, dřevěný Španěl i absolutní rekord od Mercedesu

Sportovní auta, závodní auta, dřevěná auta. Loňské aukce byly rozmanitější než ty předloňské. Ferrari ubylo.

Rok 2022 je za námi a ve světě automobilových aukcí to zase žilo. Kladívka létala jako při mistrovství světa v zatloukání hřebíků a nejeden nadšenec si domů odvezl svůj sen. Ba co víc, v roce 2022 padl absolutní aukční rekord. Nové nejdražší staré auto na světě je z Německa. Stejně jako loni tedy snad neuškodí, když se ohlédneme zpět a připomeneme si deset nejdražších klasických aut. Mohla by se z toho stát hezká tradice. Ne že by nás nějak extra zajímalo, kdo utratil kolik peněz, ale často se nám tak připomenou některé klenoty, na které bychom si třeba na první dobrou asi nevzpomněli. A jen tak na úvod - v žebříčku samozřejmě opět dominuje jedna italská automobilka. A ne, Fiat to není. 10. místo Ferrari 275 GTB/C Scaglietti (1966) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 7.595.000 dolarů Desáté místo obsadilo Ferrari nicméně sdílí ho… , s dalším ferrari. Ale hezky po pořádku. Během automobilového týdne v Monterey v Kalifornii se vydražilo Ferrari 275 GTB/C Scaglietti, konkrétně devátý z dvanácti celkem vyrobených kusů s číslem šasi 09067. Vůz byl používaný závodně pouze minimálně a v roce 2017 na něm byla dokončena náročná tříletá renovace. Může se navíc pochlubit tolik vyhledávanou Červenou knihou, dokazující přesný původ. Ferrari 250 Testa Rossa bude dostupnější, ale jen pro děti. Nabídne nastavitelný podvozek, výkonné brzdy a elektromotor Ihned po renovaci však majitel nelenil, zúčastnil se v roce 2018 s vozem eventu Cavallino Classic a vyhrál. O rok dříve, těsně po renovaci, byl vystaven na Pebble Beach Concours d’Elégance v rámci oslav 70. výročí značky. Tento konkrétní kus je unikátní především svým zachovalým stavem, mnoho dalších bylo tolik hojně používáné v motorsportu, což se na nich negativně podepsalo.

10. místo Ferrari 375 America Vignale Cabriolet (1954) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 7.595.000 dolarů Vůz původně určený pro americký trh pro grand touring po dlouhých rovných silnicích s přidanou hodnotou ve štědrém opálení. Tento kus je nicméně unikátní svou jedinečnou hliníkovou karoserií od dílny Vignale. Celkem zbyly z dvanácti vozů s takovou karoserií tři, ale jen jeden kabriolet. U 375 America se upustilo od Colombova motoru a použil se Lamprediho design. Říkají mu Zelená bouře a disponuje výkonem 700 koní. Tvůrce tohoto Ferrari Roma vás asi nepřekvapí Ale co na tom, že je to Ferrari America, tento konkrétní kus byl osobně prodán Enzem Ferrarim římské občance Biance Colizziové, dceři slavného režiséra. Do Ameriky se tak dostal až v roce 1958 a nyní získal nového majitele. Jen připomeneme, že pod kapotou je vidlicový dvanáctiválec o objemu 4,5 litru o výkonu 221 kW.

9. místo Ferrari 500 TRC Spider Scaglietti (1957) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 7.815.000 dolarů Richie Ginther a François Picard se s tímto vozem zúčastnili Le Mans v roce 1957, bohužel pro poruchu vodní pumpy závod nedokončili. Když byl ale vůz Picardovi v dubnu roku 1957 dodán, stihl s ním ještě před Le Man zvítězit ve třech závodech ve své kategorii. V průběhu let 1958 až 1959 měl vůz v rukou Gaston Andrey a dosáhl s ním dvanácti vítězství. I přes neúspěch v Le Mans měl tak vůz za sebou velmi úspěšnou závodní kariéru. Mezi lety 1957 až 1963 odstartoval v celkem třiceti závodech a z toho osmnáctkrát skončil na pódiu. A podle všeho tato pouť ještě neskončila. Osmnáctý z celkově devatenácti postavených exemplářů 500 TRC je totiž ideálním kandidátem na evropské šampionáty historických vozidel. Jen sednout a jezdit. Schválně, jestli ho letos uvidíme při Mille Miglia.

8. místo Ferrari 250 GT SW Berlinetta Competizione (1960) Aukce: Gooding and Company, Londýn Částka: 9.066.600 dolarů Položka číslo 18 a nejdražší auto londýnské aukce od Gooding and Company. 250 GT Berlinetta na krátkém rozvoru. To bylo podle Ferrari auto, které jste mohli používat každý den a na závodní dráze si snadno dojet pro vítězství ve své třídě. Tohle auto má za sebou starty v Montlhéry, Le Mans i Goodwoodu. Ferrari se po půl století vrací do vytrvalostních závodů. Označení speciálu ani startovní čísla nejsou náhodná Tím to neskončilo, v době celkem nedávné se může pochlubit účastí v závodech Tour Auto, Le Mans Classic a Goodwood Revival. O moc lepší vizitku už staré závodní auto asi mít nemůže. zcela v původním stavu vůz není, prošel kompletní renovací ve spolupráci s Ferrari Classiche. Asi tak není divu, že částka atakovala hranici téměř deseti milionů dolarů.

7. místo Hispano-Suiza H6C Tulipwood Torpedo (1924) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 9.245.000 dolarů Letecké eso, automobilový závodník a vynálezce. To byl Francouz André Dubonnet, mimo jiné známý svými unikátními vozy. Tento konkrétní je zřejmě nejznámějším vozem značky Hispano-Suiza z její velmi košaté historie. Téměř celé století tento vůz sbíral účasti v závodech, byl modelem pro historické knihy a pyšnil se na piedestalech sběratelů jako highlight jejich sbírky. Vznik značky Hispano-Suiza doprovázely neúspěchy, dnes nedá sběratelům spát Asi to má co dělat s tou dřevěnou (mahagon) karoserií. Vůz byl pečlivě zkontrolován historikem Hansem Veenenbosem, který se na značku specializuje. Jsou tací, kteří tento vůz řadí mezi ty největší klenoty automobilové historie, jako je třeba Bugatti Atlantic a Talboty-Lago. A přece to nestačilo ani na deset milionů dolarů.

6. místo Mercedes-Benz 540 K Spezial Roadster (1937) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 9.905.000 dolarů Tento vůz je takřka v originálním stavu, byl pouze lehce doladěný v padesátých letech. Čím je tak speciální. Tak zaprvé už je to pouze jeden ze tří přeživších typů long-tail s krytým rezervním kolem pod elegantní křivkou karoserie. Zadruhé byl jeho prvním majitelem král Afghánistánu Muhammad Záhir Šah. Mercedes-Maybach S580e je prvním plug-in hybridem značky, nabídne 510 koní Lákadlem byl nicméně i proto, že byl v aukci vůbec poprvé, takže si na něm mohli aukční vlčáci pěkně smlsnout. Za 85 let najel tento exemplář 13 000 mil a vystřídal pět majitelů. I přes svůj původní stav je prý ze všech přeživších kusů v nejlepší kondici.

5. místo Bugatti 57SC Atalante (1937) Aukce: Gooding and Company, Pebble Beach Částka: 10.345.000 dolarů Jakmile se v aukci objeví jakékoliv bugatti s označením 57, je o horké chvilky postaráno. Nejslavnějšími variantami byly právě Atalante a Atlantic. Jednalo se o zcela nový design navržený Jeanem Bugattim, synem Ettora. Toto mistrovské dílo vzniklo v sedmnácti exemplářích a má zmapovanou historii již od dodání prvnímu zákazníkovi do Paříže roku 1937. Bugatti zlomilo rekord! Unikátní Chiron, který vzniknul mimo výrobní plán, se stal nejdražším novým vozem prodaným v aukci Vůz má původní šasi, ale podstoupil renovaci mechanických komponentů pod dohledem specialisty na značku Ivana Duttona. Pod kapotou vozu je řadový osmiválec o objemu 3,2 litru se dvěma karburátory Solberg, který již v tomto roce dosahoval výkonu 200 koní.

4. místo Talbot-Lago T150-C-SS Teardrop Coupe (1937) Aukce: Gooding and Company, Amelia Island Částka: 13.425.000 dolarů Jestli se mohou Francouzi něčím skutečně chlubit, tak je to automobilka Talbot-Lago. Konkrétně tento kousek T150-C-SS dodnes okouzluje svým designem od karosárny Figoni et Falaschi, kde se tvůrci silně inspirovali leteckým designem, jak bylo ostatně tehdy populární. Talbot Matra Rancho měl raritní výbavu. Položil základy crossoverů v Evropě, odešel kvůli autům, o která už není zájem Vůz vyhrál Prix d’Excellence během Concours d’Elégance Fémina v Paříži roku 1938. Za svůj život vůz vyhrál soutěž elegance ve své třídě na Pebble Beach a Amelia Island a také byl součástí sbírek slavných jmen, třeba Tommy Lee nebo Lindley Locke. Výsledná částka 13 425 000 dolarů překonala očekávání.

3. místo Ferrari F2003 GA (2003) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 14.880.000 dolarů Éra desetiválcových monopostů Formule 1 a jejich heroického, kakofonického a naprsoto zběsilého řevu je stále v živé paměti mnoha z nás. Není tak divu, že z vítězných kousků se postupně stávají velmi ceněné artikly. Tento konkrétní dovedl sedminásobný mistr světa Michael Schumacher k pěti vítězstvím v sezoně 2003 a ve dvou skončil třetí. Ve vývoji je nová atmosférická V12. Dostane ji De Tomaso P900, zatím se spokojí s V10 z Formule 1 Vítězství si konkrétně odjel při Velkých cenách Španělska, Rakouska, Kanady, Itálie a Ameriky. Kompletní repase vozu proběhla před aukcí v divizi Ferrari Formula 1 Clienti, tedy v těch nejpovolanějších rukou. Samozřejmostí je Červená kniha.

2. místo Ferrari 410 Sport Spider (1955) Aukce: RM Sotheby's Monterey Car Week Částka: 22.005.000 dolarů Další z řady závodních ferrari, které má slavnou závodní historii. Juan Manuel Fangio v něm odjel závod 1000 KM Buenos Aires za tým Scuderia Ferrari a Carroll Shelby s ním v různých závodech získal celkem osm vítězství a desetkrát to stačilo na bednu. Ostatně pro tohoto amerického jezdce a konstruktéra šlo o nejúspěšnější vůz jeho kariéry. Ostatně Enzo Ferrari mu řekl, že je to nejlepší auto, jaké kdy postavil. Ferrari s výkonem přes 1000 koní můžete řídit i vy. Vision Gran Turismo dorazí již brzy do známé hry To asi hovoří za vše. V sedle se pak postupně vystřídala i další jména, třeba Phil Hill, Eugenio Castellotti, Masten Gregory, Richie Ginther, Joakim Bonnier nebo Bruce Kessler. Zajímavé úspěchy na auto, jež bylo původně postavené pro závod Carrera Panamericana, který byl nakonec zrušen.