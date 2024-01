Tohle jsou nejdražší auta roku 2023. Opět dominovala stará Ferrari, 21. století se ale nenechalo zahanbit

Také v letošním roce se konal nespočet automobilových aukcí, kde si na své přišli miliardáři i garážmistři. Pokud jde čistě jen o auta, tak absolutní rekord sice nepadl, ale o skvělá čísla nebyla nouze. Pojďme se podívat na to, jaké v letošním roce na veřejných mezinárodních aukcích bylo, rozhodně je totiž na co koukat.

10. místo

Co? Ferrari 250 GT SWB Berlinetta

Kde? Gooding, Pebble Beach

Za kolik? 8.662.275 eur (213.975.303 Kč)

Kombinace stříbrné barvy a béžového interiéru vypadá dobře snad na každém autě, ale že by to stálo za více než 200 milionů korun? No, ano, pokud jde o Ferrari 250. Vůz s číslem šasi 3507 GT je jedním ze 165 kousků verzí SWB Berlinetta. Vysoká hodnota tohoto konkrétního kousku je daná i tím, že jde o původní stav a za více než šedesát let tedy nepodstoupil žádnou renovaci.